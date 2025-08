Krieg: Auch Düsseldorf will Kinder aus Gaza und Israel aufnehmen

Auch Düsseldorf will Kinder aus Gaza und Israel aufnehmen

1 Düsseldorf will Kinder aus dem Gaza-Streifen und Israel aufnehmen. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa Hannover machte den Anfang und will ganz konkret Hilfe leisten. Nun will eine weitere Stadt mitziehen.







Düsseldorf - Nach Hannover will auch Düsseldorf Kinder aus dem Gazastreifen und Israel aufnehmen, die besonders schutzbedürftig oder traumatisiert sind. Mit Blick auf die Ankündigung der niedersächsischen Landeshauptstadt sagte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU): "Diese starke und zutiefst menschliche Geste wollen wir auch in Düsseldorf aufgreifen. Bei Fragen der Haltung und Menschlichkeit stehen wir in Düsseldorf über Parteigrenzen hinweg zusammen."