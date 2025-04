In diesem Jahr startete der ökumenische Kreuzweg der Jugend in Empfingen an der Kirche St. Georg.

Der Kreuzweg führte in insgesamt sechs Stationen über das Pfarrhaus und die Aussegnungshalle zur Friedhofskapelle. Die Liturgie wurde vom katholischen Diakon Lukas Nagel und Regine Strobel, die als Prädikantin in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Mühlheim-Empfingen-Renfrizhausen Gottesdienste hält, vorbereitet und durchgeführt.

Ministranten und Konfirmanden wirken mit

Bei den verschiedenen Stationen wirkten die Ministranten der Seelsorgeeinheit und die Konfirmanden der Gesamtkirchengemeinde aktiv mit. Sie hatten bereits im Vorfeld Sprecherrollen für den Kreuzweg übernommen, der unter dem Thema „Auf deinem Weg“ stand.

Mit den Texten wurde der Leidensweg Jesu über die Kreuzigung bis zur Auferstehung nachgezeichnet. Die jungen und älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden persönlich in die Leidensgeschichte einbezogen. Eine Station erinnerte daran, wie Jesu mit der Dornenkrone beim Tragen des Kreuzes fast zusammenbricht. Hier konnte jeder für sich die Frage beantworten: „Wo habe ich mich schon einmal belastet gefühlt.“ Als Zeichen der Belastung erhielt jeder einen größeren Aufkleber mit einer Dornenkrone auf den Rücken, der bei der nächsten Station wieder abgenommen wurde.

An der Station, die an die Kreuzigung erinnerte, konnten alle auf einem Zettel notieren, was sie traurig macht und ihr Herz bewegt. Diese Zettel wurden bei der Friedhofskapelle Empfingen an ein Holzkreuz geheftet.

Gemeinsames „Vater unser“ und ein Segen

Ein gemeinsames „Vater unser“ und ein Segen schlossen den Kreuzweg an der Kapelle beim Friedhof Empfingen ab. Auf dem Heimweg konnten die Anstöße der Veranstaltung nachklingen.