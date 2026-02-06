Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen: Stadt Balingen setzt auf Kreisverkehr

Der CDU-Fraktionssprecher störte sich am Mittwochabend vor allem an einem Wort. „Provisorisch kann man streichen“, sagte Klaus Hahn. Thema der Sitzung waren die geplanten Straßensanierungen in der Eyachstadt – konkret der Umbau der Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen zu einem Kreisverkehr. Baudezernent Michael Wagner hatte von einem „dauerhaften Provisorium“ gesprochen. Für Hahn ein Widerspruch: „Die vereinfachte Bauweise muss Standard werden. Wir brauchen keinen Luxuskreisverkehr – es muss funktionieren.“​

Geringere Kosten Zum Hintergrund: Die Kreuzung ist derzeit noch ampelgesteuert. Die Ampeln seien jedoch in schlechtem Zustand und ein Kreisverkehr sei eine praktikable Lösung, so Tiefbauamtschef Volker Mutscheller. Geplant ist eine Bauweise mit aufgeklebten Bordsteinen, wie in der Ostdorfer Straße. Im Zuge dessen werden die Verkehrsinseln zurück- und zur Fahrbahnfläche ausgebaut. Zudem müssen neue Wasserleitungen verlegt werden. Kostenpunkt des Umbaus: 280.000 Euro.

Der Kreisverkehr biete mehrere Vorteile gegenüber der Ampelsteuerung an der Kreuzung. Zum einen werden die Wartezeiten reduziert, da die Autofahrer nur bei Bedarf anhalten müssten, sagte Mutscheller. Die Unterhaltskosten seien außerdem deutlich geringer. Und: Aus ökologischer Sicht wirke sich der gleichmäßige Verkehrsablauf positiv aus, da es künftig weniger Stop-and-Go-Verkehr an der Stelle geben werde. Der Kreisverkehr sei daher eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für den Verkehrsknotenpunkt in Bahnhofsnähe. Das sahen die Mitglieder des Ausschusses ähnlich und stimmten einstimmig für den Umbau.

Koordination komplex

In der Mitte der zweiten Jahreshälfte sollen die Bauarbeiten beginnen. Zugleich machte Mutscheller deutlich, dass es sich dabei nur um eine von vielen anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet handelt. Die größte Schwierigkeit sei es daher, alles zu koordinieren. „Von Mitte April bis Mitte Mai steht die Verkehrszählung in Balingen an.“ In diesem Zeitraum wollen sie deshalb noch nicht mit dem Umbau beginnen.