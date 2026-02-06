Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen: Stadt Balingen setzt auf Kreisverkehr

Statt einer neuen Ampel setzt die Stadt an der Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen auf einen Kreisverkehr.
Der CDU-Fraktionssprecher störte sich am Mittwochabend vor allem an einem Wort. „Provisorisch kann man streichen“, sagte Klaus Hahn. Thema der Sitzung waren die geplanten Straßensanierungen in der Eyachstadt – konkret der Umbau der Kreuzung Bahnhofstraße/Auf Jauchen zu einem Kreisverkehr. Baudezernent Michael Wagner hatte von einem „dauerhaften Provisorium“ gesprochen. Für Hahn ein Widerspruch: „Die vereinfachte Bauweise muss Standard werden. Wir brauchen keinen Luxuskreisverkehr – es muss funktionieren.“