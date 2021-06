5 Eine Kreuzotter hat den dreieinhalbjährigen Jayden-Lennox in die Hand gebissen. Foto: Wolfgang – stock.adobe.com

Ein harmlos erscheinender Stock wurde dem dreijährigen Jayden-Lennox aus Onstmettingen zum Verhängnis. Denn der Stock war gar keiner, sondern eine giftige Kreuzotter. Der Spaziergang auf dem Hohberg endete für ihn auf der Intensivstation.

Albstadt-Onstmettingen - Jayden-Lennox war an Fronleichnam am vergangenen Donnerstag mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern auf dem Hohberg spazieren. Der Dreieinhalbjährige ist ein kleiner Abenteurer, erzählt sein Vater, Steven Moos, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Jayden-Lennox griff daher beherzt nach einem Stock auf dem Boden, um ihn aufzuheben. Doch plötzlich erwachte das vermeintliche Stück Holz zum Leben und biss den Jungen in die Hand. Denn was für den Dreijährigen aussah wie ein Zweig, war in Wirklichkeit eine giftige Kreuzotter.

