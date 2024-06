Nationen vermischen sich in der Musik

Kreuzgangkonzert in Alpirsbach

1 Das Barockensemble L’Estro Armonico tritt am Samstag in Alpirsbach auf. Foto: Valentin Behringer

Genussvolle Barockmusik aus Frankreich, Italien und Deutschland und ein Oboenkonzert von Alessandro Marcello erklingen im Kreuzgang am Samstag beim ersten Alpirsbacher Kreuzgangkonzert in diesem Jahr.









Das erste Alpirsbacher Kreuzgangkonzert in diesem Jahr findet am kommenden Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr im Kloster in Alpirsbach statt.