Klänge entführen in luftige Höhen

Kreuzgangkonzert in Alpirsbach

1 Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim hatte zu einem Konzertabend der Extraklasse in den Alpirsbacher Kreuzgang eingeladen. Foto: Waltraud Günther

Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim begeisterte mit Solist Oleh Kurochkin beim Alpirsbacher Kreuzgangkonzert.









Link kopiert



Dem jungen Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim gelang es bei seinem Konzert am Samstagabend in Alpirsbach geradezu vom ersten Ton an, mit seinem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Konzertprogramm die zahlreich erschienenen Konzertbesucher zu begeistern.