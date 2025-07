Kreuzgangkonzert im Kloster: Klassik Ensemble aus Stuttgart bringt den Sommer mit nach Alpirsbach

1 Das Kölner Klassik Ensemble kommt nach Alpirsbach. Foto: Orchester Die Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte gehen am Samstag in die zweite Runde. Geboten werden sommerliche Stücke – unter anderem von Antonio Vivaldi und Pjotr Iljitsch Tschaikowski.







Unter dem Motto „Mediterrane Sommernacht” spielt das Kölner Klassik Ensemble am Samstag, 12. Juli, zum ersten Mal im Kreuzgang des Klosters Alpirsbach. Darüber berichten die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Als Solisten treten Tobias Kassung an der Gitarre, Alexander Prushinskiy an der Violine und Lena Kravets am Violoncello auf.