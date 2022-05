1 Die „Aidacosma“ ist eines von derzeit sechs Kreuzfahrtschiffen, die mit dem etwas umweltfreundlicheren Kraftstoff LNG fahren. Sie wurde erst im April in Dienst gestellt.Foto: dpa/Lars Kle Foto: m/r

Kreuzfahrten gelten als besonders umweltschädliche Reiseform. Doch die Branche unternimmt viele Anstrengungen, um den Abgasausstoß zu mindern. Ein wichtiger Punkt sind dabei Antriebe mit Flüssigerdgas wie auf der nagelneuen „Aidacosma“.















Der Lotse kam leider nicht pünktlich an Bord. Im Hafen von Barcelona startet die „Aidacosma“ daher mit Verspätung. „Keine Sorge“, beruhigt Kapitän Vincent Cofalka via Lautsprecherdurchsage, „wir werden einfach etwas Gas geben und sind pünktlich in Palma de Mallorca.“