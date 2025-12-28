Kreuzfahrt nach Norwegen: Oberkrainerband „Heimathelden“ bringt die Fjorde zum Klingen

Musik verbindet – und manchmal trägt sie sogar über das Meer. Die „Heimathelden“ aus dem Raum Rottweil gehen gemeinsam mit Familie und Fans auf eine außergewöhnliche Kreuzfahrt.

Die Reise ist weit mehr als ein Urlaub: Sie ist eine harmonische Entdeckungsfahrt durch einige der atemberaubendsten Landschaften Nordeuropas, kündigen die „Heimathelden“ an, die damit bereits zum dritten Mal in See stechen. Die Mitglieder der Oberkrainerband kommen aus dem Raum Rottweil und sind durch viele Konzerte und Events weit über die Region hinaus bekannt.

Ausgehend vom maritim geprägten Kiel führt die Route der Kreuzfahrt, die Mitte 2026 ansteht, zunächst ins farbenfrohe und kulturell reiche Kopenhagen, bevor die Passagiere die stille Kraft der norwegischen Fjorde wie Geiranger, Hellesylt, Ålesund und Flåm erleben. Majestätische Berge, glitzernde Wasserfälle und spektakuläre Panoramen machen jeden Hafen zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Zwischen den Landgängen bleibt Zeit zum Entspannen an Bord der MSC Euribia, laut Mitteilung einem der modernsten und umweltfreundlichsten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Markus Wohlfahrt, Frank Cordes und viele mehr

Musikalisch wird die Reise zu einem wahren Fest, versichern die Heimathelden: Künstler wie Markus Wohlfahrt, Alexander Rier, Nadin Meypo, Frank Cordes, Die Silvanas, Steffen Kohl und natürlich die Heimathelden selbst sorgen für unvergessliche Momente. In familiärer Atmosphäre können die Fans ihre Stars eine Woche lang hautnah erleben – umgeben von einer atemberaubenden Landschaft.

Weitere Informationen gibt es unter www.schlager-und-meer.de oder direkt bei den Heimathelden unter 0175/7737108 oder www.heimathelden.net.