Kreuzfahrt nach Norwegen: Oberkrainerband „Heimathelden“ bringt die Fjorde zum Klingen

Musik verbindet – und manchmal trägt sie sogar über das Meer. Die „Heimathelden“ aus dem Raum Rottweil gehen gemeinsam mit Familie und Fans auf eine außergewöhnliche Kreuzfahrt.
Die Reise ist weit mehr als ein Urlaub: Sie ist eine harmonische Entdeckungsfahrt durch einige der atemberaubendsten Landschaften Nordeuropas, kündigen die „Heimathelden“ an, die damit bereits zum dritten Mal in See stechen. Die Mitglieder der Oberkrainerband kommen aus dem Raum Rottweil und sind durch viele Konzerte und Events weit über die Region hinaus bekannt.