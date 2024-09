Kreuzermarkt Nagold: Angekommen im Herzen der Stadt

1 Bei (von links) Bernd Schlanderer, Sozialdezernent Tobias Haußmann, Andreas Reichstein, Erlacher Höhe-Chef Wolfgang Sartorius, Co-Dekan Tobias Geiger und OB Jürgen Großmann war die Freude über die Neueröffnung des Kreuzermarkts groß. Foto: Bernklau

Es war ein großer Schock, als am 19. Mai der Kreuzer-Markt im Kreuzertal brannte. Doch die Einrichtung hat – mit der Hilfe der Stadt – schnell eine neue Bleibe gefunden. Im Herzen der Stadt.









Im Jahr 2001 eröffnete das erste Sozialkaufhaus in Nagold. Passend zum Standort erhielt der Laden, in dem sich Bedürftige für günstiges Geld versorgen können, den Namen Kreuzermarkt. Der Markt, am Rande der Innenstadt in der Kreuzertalgasse gelegen, etablierte sich. Gehörte einfach dazu. Doch dann kam der 19. Mai 2024. An den kann sich Andreas Reichstein, Chef der Erlacher Höhe im Kreis Calw, die beim Kreuzermarkt die Fäden in der Hand hat, noch ziemlich genau erinnern.