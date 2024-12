Stauchaos am Kreuz Stuttgart: Brückenteile stürzen auf A 81 – Sperrung in Richtung Singen

Betonteile auf der Fahrbahn sorgen am Freitag für ein Stauchaos auf der A81 beim Kreuz Stuttgart. Mittlerweile steht fest, dass die Betonteile von der Brücke, die über die A81 führt, stammen. Die Sperrung zieht sich noch hin. Was bislang bekannt ist.

Rund ums Kreuz Stuttgart kommt es am Freitagnachmittag zu massiven Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen sowie auf der Kreisstraße 1055. Grund sind Betonteile, die sich von der Brücke, die über die A81 führt, gelöst hatten und auf die Fahrbahn fielen.

Wie die Polizei berichtet, hatten Verkehrsteilnehmer gegen 11.30 Uhr gemeldet, dass sich etwa faustgroße Steine oder Betonteile auf der A81 in Fahrtrichtung Singen befänden. Die Stelle befindet sich direkt am Autobahnkreuz Stuttgart, wo die A8 über die A81 führt.

Einsatzkräfte von Polizei und der Autobahnmeisterei rückten an und versuchten zu klären, ob die Betonteile von der Autobahnbrücke stammen. Dies konnte nun von der Autobahn GmbH bestätigt werden. Demnach bestehe die A8 an dieser Stelle aus vier Bauwerken. Auf der Unterseite sollen sich an der Außenhülle eines der vier Bauwerke im Bereich einer Außenkante einzelne, bis zu zehn Zentimeter große Betonstücke gelöst haben.

Deshalb musste die A81 in Fahrtrichtung Singen gesperrt werden, der Verkehr wird in diese Richtung über einen Überleitungsfahrstreifen der A8 aus München kommend in Richtung Singen geleitet. Mittlerweile hat sich ein Stau auf der B14 sowie auf der A831 gebildet. Auch auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Kreisstraße 1055 – der alten B14 – bildete sich etwa zwei Kilometer langer Stau in Fahrtrichtung Sindelfingen/Anschlussstelle Sindelfingen-Ost. Auf der A8 aus Richtung München kommend kommt es im Bereich der Überleitung zur A81 in Fahrtrichtung Singen ebenfalls zu einem Stau. Die A8 ist uneingeschränkt befahrbar.

Die Fahrstreifen werden wohl am Abend wieder freigegeben

Die Polizei geht davon aus, dass aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs mit einer Ausweitung der Staus gerechnet werden muss.

Experten der Autobahn GmbH überprüfen momentan alle vier Bauwerke. Sollten sie an den Außenkanten weitere Stellen finden, an denen sich möglicherweise Betonstücke witterungsbedingt lösen könnten, werden die Mitarbeiter diese vorsorglich entfernen.

Nach Abschluss dieser Überprüfung können alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies wird sich voraussichtlich noch bis in den Freitagabend hinziehen.

Laut der Autobahn GmbH ist die Tragfähigkeit der vier Brückenbauwerke vollumfänglich gewährleistet.