3 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Zweiter von rechts) bedankte sich bei Offenburgs OB Marco Steffens (rechts) für die Ausrichtung der diesjährigen Heimattage. Foto: Armbruster

Zum Höhepunkt der Heimattage hatte das Wetter ein Einsehen: Bei Sonnenschein zogen am Sonntag 72 Trachtengruppen, Musikkapellen und Fanfarenzüge aus dem ganzen Land durch Offenburg. Ehrengast war Ministerpräsident Winfried Kretschmann.















Offenburg - Mit einem Knalleffekt startete Offenburg ins Finale des großen Landesfests: Ein Kanonenschuss eröffnete um 14.10 Uhr den Festumzug durch die Innenstadt. Insgesamt 72 Trachtengruppen, Musikkapellen und Fanfarenzüge aus dem ganzen Land marschierten am Sonntagnachmittag in bunten Gewändern die Hauptstraße entlang Richtung historischem Rathaus. Links und rechts entlang der Absperrungen standen tausende Menschen in mehreren Reihen, um dem bunten Treiben zuzusehen.

Moderatoren-Duo gibt Wissenswertes zu Trachten zum Besten

Der Kurator des Festumzugs Wulf Wager inszenierte Trachten aus allen Landesteilen Baden-Württembergs, abwechselnd mit Musikkapellen und weiteren bunten Bildern. Moderator Matthias Drescher erhielt Unterstützung von der Glottertäler Trachtenschneiderin Stefanie Kuhnert. Gemeinsam gaben sie Wissenswertes rund um die Geschichte und Bedeutung der verschiedenen Trachten zum Besten. Mit dabei waren auch zahlreiche Bürgerwehren, Musik- und Trachtenvereine aus der Ortenau. So marschierten die Fahnenschwinger und der Fanfarenzug der Althistorischen Narrenzunft Offenburg vorneweg, auch die Trachtenkapelle und -gruppe Gutach und die Trachtengruppe Altenheim waren mit von der Partie.

Ehrengäste beim Festumzug waren Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau Gerlinde. Der Grünen-Politiker übergab im Anschluss an den Umzug die offizielle Fahne der baden-württembergischen Heimattage auf dem Balkon des Offenburger Rathauses an Biberach an der Riß. Die Stadt in Oberschwaben soll die Heimattage 2023 ausrichten.

Ministerpräsident mahnt zum Zusammenhalt

Kretschmann nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung des Mottos der Offenburger Heimattage "Heimat, Freiheit, Europa" hervorzuheben: "Wir feiern diese Heimattage in schweren Zeiten, in denen Russland die Ukraine in einem brutalen Angriffskrieg überfallen hat und den Menschen dort Frieden und Freiheit geraubt worden sind", so Kretschmann. Frauen und Kinder müssten flüchten, junge Männer ihre Heimat mit der Waffe verteidigen. "Sie verteidigen nicht nur ihr eigenes Land, die verteidigen die Freiheit und den Frieden für ganz Europa!", so der Ministerpräsident.

"Nur ein gemeinsames Europa kann Tyrannen und Diktatoren wie Putin etwas entgegensetzen." Dafür gab es lauten Applaus. OB Marco Steffens – herausgeputzt mit weißen Frack und Zylinder – und dem Offenburger Heimattage-Team dankte der Ministerpräsident für die gelungene Ausrichtung der Heimattage 2022.

Biberachs erster Bürgermeister Ralf Miller empfing die Heimattage-Flagge stellvertretend für seine Stadt. OB Norbert Zeidler war krankheitsbedingt ausgefallen. "Wir freuen uns darauf, das ganze Ländle bei uns willkommen zu heißen", erklärte Miller und ergänzte mit Blick auf das Festjahr in Offenburg: "Ich muss sagen: Die Latte hängt jetzt hoch."