Kresliga A3: Ahldorf-Mühlen bleibt vorne – Bildechingen jetzt Dritter

1 Die TSG Wittershausen (in Schwarz) und die SG Empfingen II teilen sich die Punkte. Foto: /Florian Schust

Die SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee hat durch einen Sieg beim Tabellenletzten und dem gleichzeitigen Unentschieden in Wittershausen den Abstand vergrößert. Bildechingen/Nordstetten ist der neue Dritte.









Der Tabellenführer SG Ahldorf-Mühlen/Dettensee konnte durch das Unentschieden im Verfolgerduell in Wittershausen seinen Vorsprung weiter ausbauen. Neuer Tabellendritter ist die SGM Bildechingen/Nordstetten, die dank eines Last-Minute-Treffers in Kaltbrunn weiter nach vorne rücken konnte. Die Partie in Rohrdorf fiel aus, ebenso wie in Grünmettstetten.