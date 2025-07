Kreisverwaltung dreht Geldhahn zu: Müssen einige Mahlberger Eltern bald für den Schulweg ihrer Kinder zahlen?

1 Müssen einige Eltern aus Mahlberg die Busfahrten ihre Kinder künftig aus eigener Tasche bezahlen? Darüber war sich der Gemeinderat am Montag uneinig. Foto: stock.adobe Die Stadt muss dem Kreis 10 200 Euro erstatten. Der Grund: Die Beförderung von 15 Schülern wurde gezahlt, obwohl diese die nötigen Vorgaben nicht erfüllten.







Ausgelöst wurde die Debatte durch ein Schreiben des Landratsamts, in dem dieses eine Kostenrückerstattung für zu viele kostenlos ausgegebene Schülerbusfahrten forderte. Satte 10 200 Euro soll die Stadt Mahlberg an den Kreis zahlen. Zu Recht wie Tanja Kopp aus der Stabstelle des Bürgermeisters am Montag dem Gemeinderat erläuterte. Dies habe die zuständige Sachbearbeiterin im Landratsamt deutlich gemacht. Der Kreis ist eigentlicher Kostenträger für die Schülerbeförderung, müsse jedoch nicht eine kostenlose Monatskarte ausstellen, wenn das Elternhaus des Grundschülers weniger als zwei Kilometer vom Schulstandort entfernt liege. Vier Kindern in der dritten und elf in der vierten Klasse wurden nach dieser Regelung im laufenden Schuljahr zu Unrecht kostenlos Fahrkarten ausgegeben.