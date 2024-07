Kreisverkehrswacht Rottweil: Achtung vor dem Campingurlaub – dieser Termin hilft

Mit Wohnwagen oder Caravan auf die Waage: Die Kreisverkehrswacht bietet eine Aktion in Rottweil an.

Die Sommerferien stehen vor der Tür – viele Urlauber machen sich mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagengespann auf den Weg in die Ferien.

Am Dienstag, 23. Juli, bietet deshalb die Kreisverkehrswacht Rottweil zwischen 15 und 17.30 Uhr an der Stadthalle Rottweil einen Info-Termin an, bei dem Urlauber ihren beladenen Wohnwagen oder Caravan wiegen und sich insgesamt beraten lassen können.

Reifen im Fokus

Fahren mit Gespann ist anspruchsvoller als man glaubt, deshalb gibt es einiges zu beachten. So sollte man vor der Fahrt in den Urlaub auf jeden Fall einen Blick auf die Reifen werfen. Das Augenmerk sollte dabei nicht nur auf die Profiltiefe gelegt werden, sondern vor allem auf das Alter des Reifens. Eine der häufigsten Unfallursachen bei Unfällen mit Wohnwagen oder Caravans sind laut Kreisverkehrswacht überalterte und damit poröse Reifen.

„Packen Sie Ihren Wohnwagen oder Ihren Caravan und kommen kurz vor Ihrer Urlaubsfahrt bei uns vorbei. Wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Fahrt mit dem Wohnwagen oder dem Caravan“, so das Angebot vom 1. Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Rottweil, Christoph Steilner.

Falsche Beladung?

Eine weitere Unfallursache kann die falsche Beladung der Fahrzeuge sein. Entweder sind die Fahrzeuge insgesamt zu schwer beladen oder die Ladung ist falsch verstaut und wirkt sich negativ auf das Fahrverhalten aus. Deshalb gehört nicht nur die Wiegung des Fahrzeugs zum Angebot der Kreisverkehrswacht, sondern auch der Blick ins Fahrzeuginnere. Ist das Gepäck gleichmäßig verteilt? Liegen schwere Gepäckstücke tatsächlich unten, vorzugsweise in der Nähe der Achse? Dies sind nur zwei der zahlreichen Aspekte, die Christoph Steilner und seine Helfer begutachten wollen. Darüber hinaus werden auch die weiteren typischen Unfallursachen wie Übermüdung des Fahrers thematisiert werden.

Das Angebot ist auch für Nichtmitglieder der Kreisverkehrswacht Rottweil kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.