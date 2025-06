Weil der Kreisverkehr in der Wellendinger Straße in Schömberg umgestaltet wird, müssen sich Autofahrer zwischen dem 10. und 20. Juni auf Umleitungen einstellen.

Der Kreisverkehr in der Wellendinger Straße ist derzeit von einem Rasen überzogen. Zur Weihnachtszeit thront ein Christbaum in der Mitte, bei besonderen Anlässen Fahnen. Doch schon bald sollen Blumen diesen zieren.

Damit die Umgestaltung sicher und ungestört vonstatten gehen kann, wird der Verkehr zwischen Dienstag, 10. Juni, und Freitag, 20. Juni, umgeleitet. Der Verkehr von der Schweizer Straße und der Robert-Bosch-Straße wird durch den Kreisverkehr in Richtung Wellendingen geführt.

Die Ein- und Ausfahrt aus dem Baugebiet Grund ist nur über den neuen Kreisverkehr in der Ratshausener Straße am ehemaligen Pflegepark möglich. Der Verkehr wird dann über Ratshausen und Weilen unter den Rinnen umgeleitet. Wer aus Ratshausen kommt, muss ebenfalls einen Umweg über Weilen unter den Rinnen nehmen, denn die Einfahrt der Ratshausener Straße in den Kreisverkehr wird gesperrt.

Schulbusverkehr soll nicht beeinträchtigt werden

Die Einfahrt der Wellendinger Straße in den Kreisverkehr ist während der zehntägigen Umgestaltungsphase ebenfalls gesperrt. Autos, Zweiräder und Lastwagen werden in dieser Zeit in das Baugebiet Grund und schließlich über Weilen u.d.R. und Ratshausen umgeleitet. Um aus Richtung Wellendingen in die Ortsmitte Schömberg zu gelangen, muss der Albaufstieg L 435 und die B 27 genutzt werden.

Die Pläne, dass der Kreisverkehr umgestaltet werden soll, hat der Schömberger Gemeinderat bereits vor einem Jahr abgesegnet. Laut Bürgermeister Karl-Josef Sprenger sei die Umgestaltung bewusst in die Pfingstferien gelegt worden, um die Beeinträchtigung des Verkehrs – insbesondere des Schulbusverkehrs – so gering wie möglich zu halten.

Fünf Segmente

Der Plan sieht vor, dass der Kreisel in der Wellendinger Straße in fünf Segmente mit unterschiedlichen Themen unterteilt wird: Sei es ein Beet mit Wechselflor, die Staudenmischung „Silbersommer“ und die Wildblumenmischung „Mössinger Sommer“ sollen zum Einsatz kommen, genauso wie ein Segment mit einer typischen Bepflanzung für einen Kreisverkehr. Ein Segment soll zudem als Auffahrt mit Jura-Krustenplatten mit grünen Fugen dienen.

Hülse für den Weihnachtsbaum

Im Zuge der Umgestaltung soll auch eine richtige Hülse für den Weihnachtsbaum eingesetzt werden, da das derzeit verbaute Rohr dem Baum keine ideale Standfestigkeit verleiht.

Laut Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger gebe es keine Kostenrechnung, da die Materialien für die Umgestaltung zum großen Teil vorhanden seien. Außerdem falle diese Maßnahme in den Bereich des Straßenunterhalts.