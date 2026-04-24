Kreisverkehr Weilstetten: „Schande für den Flecken“ – Ortschaftsrat stört sich am Erscheinungsbild

Das Gremium des Weilstettener Ortschaftsrates hat sich mit der Vergabe von Pflegearbeiten beschäftigt. Dabei wurde eine alte Wunde aufgerissen.

Wer von Balingen über die B463 nach Weilstetten fährt, passiert kurz vor dem Ortsteil einen größeren Kreisverkehr. Dieser Verkehrsknotenpunkt geriet in der vergangenen Ortschaftsratssitzung in den Mittelpunkt einer längeren Diskussion – und das nicht zum ersten Mal. Einigen Räten ist das Erscheinungsbild, das der Kreisel abgibt, ein mächtiger Dorn im Auge.​

Eigentlich sollten in der Ratssitzung lediglich die Vergabe von Pflegearbeiten von Park- und Grünanlagen für die nächsten zwei Jahre besprochen werden. Dieser vermeintlich kleine Tagesordnungspunkt entwickelte sich schnell aber zu einer größeren Baustelle und einer langen Debatte.

Anstoß hierfür gab Ortschaftsrat Stefan Achatz, der seinem Ärger über die Optik des Kreisverkehrs ordentlich Luft machte: „Es ist ein Armutszeugnis, dass die Pflege des Kreisels so stiefmütterlich behandelt wird.“ Da müsse doch endlich etwas geschehen.

Wieso nicht in Weilstetten?

Ähnlich frustriert äußerte sich sein Ratskollege Christian Beilharz, der sogar von einer „Schande für den Flecken“ sprach. Er müsse sich fast schon schämen, wenn er den Verkehrsknotenpunkt kurz vor dem Ortseingang passiere.

Danny Köhler fragte sich, wieso die Landschaftspflege sonst in Balingen funktioniere, aber ausgerechnet in Weilstetten am Kreisverkehr nicht. Ortsvorsteher Wolfgang Schneider sagte, er könne die Stadtverwaltung danach fragen, „die Antwort wird aber sein, dass sich der Kreisverkehr außerorts befindet“, so Schneider.

Damit gab sich Köhler nicht zufrieden: „Der Kreisverkehr am Hauptwasen zwischen Balingen und Engstlatt liegt ebenfalls außerorts, und da funktioniert es ja auch.“ Diese Aussage machte uns letztlich auch stutzig, weshalb unsere Redaktion direkt bei der Stadt nachhakte.

Ideal sind robuste Stauden

Die Stadtverwaltung erläuterte die Ziele, die bei der Bepflanzung von Kreisverkehren außerhalb von Ortschaften gelten. Demnach sind keine hohen, breiten Pflanzen vorgesehen, die Sichtachsen stören könnten. Bevorzugt werden robuste Pflanzen mit geringem Pflegeaufwand. Auch die Förderung von Insekten und Biodiversität sollte Beachtung finden.

Pflegeleichte Bepflanzung

„Ideal sind robuste Stauden, Gräser und Bodendecker, um Pflegekosten und Unfallrisiken aufgrund häufiger Pflegearbeiten zu reduzieren. Die gegenwärtige Bepflanzung mit Wacholdern und einer insektenfreundlichen sowie pflegleichten Blumenmischung trägt diesen Zielen Rechnung“, erläutert Stadtsprecher Dennis Schmidt.

Und weiter: „Ein Rasen war in Weilstetten damals nicht gewünscht. Die Magerwiesensaat sieht je nach Bewuchs und Jahreszeit mitunter jedoch tatsächlich ungepflegt aus. Um diesem Eindruck entgegenzuwirken, werden wir den Turnus für das Mähen eines Randstreifens von circa einem Meter zukünftig erhöhen, sodass vor allem der mittlere Bereich des Kreisverkehrs mit höheren Blumen und Gräsern bewachsen sein wird und als Blumenwiese bestehen bleibt.“

Der Rasen im Doppelkreisel mit den beiden Kreisverkehren am Hauptwasen wurde von der Stadt angelegt und wird gemäht. „Zum Zeitpunkt der Anlage hatte das Thema der Biodiversität noch nicht denselben Stellenwert, und eine Bepflanzung mit Bäumen war noch möglich“, heißt es seitens der Stadt. In Weilstetten hingegen sei der Kreisverkehr eben nicht als Rasen, sondern als Magerwiese angelegt. Die Mahd einer solchen Wiese erfolge nur selten im Jahr.

Es gibt Kritik

So viel zur Kreiselthematik, nun zurück zur eigentlichen Vergabe der Pflegearbeiten im Ort: Diese wurden zwar vom Ortschaftsrat durchgewinkt, aber nicht einstimmig. Besonders Ortschafts- und Gemeinderatsmitglied Klaus Hahn äußerte Kritik.

„Jetzt oute ich mich wieder als Sparfuchs, aber ich halte es nicht für sinnvoll, in Anbetracht der derzeitigen kommunalen Finanzlage, immer wieder sechsstellige Beträge für die Landschaftspflege auszugeben“, so Hahn.

Gerade in diesem Bereich setze er auf mehr Eigenverantwortung der Bürger. Möglicherweise würden sich diese auch bereit erklären, sich um eine Grünanlage vor den eigenen vier Wänden zu kümmern. In Erzingen etwa, so Hahn, würden sich Bürger und der dortige Obst- und Gartenbauverein (OGV) um die Flora im Ort kümmern.

Das Gremium beabsichtigt, sich offenzuhalten, einen Aufruf an die Weilstetter Bevölkerung zu starten.