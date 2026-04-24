Kreisverkehr Weilstetten: „Schande für den Flecken“ – Ortschaftsrat stört sich am Erscheinungsbild

Das Gremium des Weilstettener Ortschaftsrates hat sich mit der Vergabe von Pflegearbeiten beschäftigt. Dabei wurde eine alte Wunde aufgerissen.
Wer von Balingen über die B463 nach Weilstetten fährt, passiert kurz vor dem Ortsteil einen größeren Kreisverkehr. Dieser Verkehrsknotenpunkt geriet in der vergangenen Ortschaftsratssitzung in den Mittelpunkt einer längeren Diskussion – und das nicht zum ersten Mal. Einigen Räten ist das Erscheinungsbild, das der Kreisel abgibt, ein mächtiger Dorn im Auge.