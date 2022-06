Kreisverkehr und L360 in Bisingen

1 In Bisingen muss man sich auf weitere Straßen-Vollsperrungen einstellen. Foto: Kauffmann

Die jüngste Straßensperrung zwischen Bisingen und Grosselfingen war erst der Anfang. Weitere Vollsperrungen werden erwartet.















Link kopiert

Bisingen - Jüngst musste Autofahrer, die ins Gewerbegebiet Nord wollten, eine Umleitung von 26 Kilometer fahren und es wird nicht die letzte gewesen sein. Umfangreiche Straßenerneuerungen stehen in Bisingen in den nächsten Monaten an, und die Autofahrer brauchen einen dicken Geduldsfaden:

Kreisverkehr beim Rathaus

Die nächste Baustelle wird vom 28. Juli bis 5. August beim Kreisverkehr (beim Rathaus) eingerichtet. Dieser wird voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet.

L360 zwischen Bisingen und Thanheim

Voll gesperrt wird ebenfalls die L360 zwischen Thanheim und Bisingen vom 8. August bis 20. August. Es handelt sich dabei um eine reine Instandsetzung. Die Verbreiterung des Gehwegs kann wegen mangelnden Platzes nicht realisiert werden.