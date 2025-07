„Wir freuen uns, dass der neue Kreisverkehr Ecke Stingstraße/Charlottenstraße/Eckenfelderstraße innerhalb des Zeitplans eröffnet werden kann“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Die Firma Stumpp aus Balingen arbeitet seit Mitte April daran, dass aus der Kreuzung ein Kreisverkehr wird.

Am Donnerstag, 31. Juli, ist es so weit: An diesem Tag wird Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel den neuen Kreisverkehr einweihen und freigeben für den Verkehr.

Vollsperrung über mehrere Monate

Über drei Monate lang war die vielbefahrene Kreuzung bei der Agentur für Arbeit voll gesperrt, und die Balinger wurden über andere Wege um die Baustelle umgeleitet. Damit soll nun am Donnerstag Schluss sein.

Bis zuletzt wurde hier an der Fertigstellung gearbeitet. In einem letzten Schritt erhielten die betroffenen Straßen über den eigentlichen Kreisverkehr hinaus – Eckenfelderstraße bis zum Kreisverkehr am Freibad, Charlottenstraße bis zur Ebergasse, Stingstraße bis ans jeweilige Bauende in beide Richtungen – einen neuen Belag.