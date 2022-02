Geplanter Kreisel in Oberndorf stößt bei Anwohnern auf Kritik

1 Im Bereich der Neckarhalle soll der Kreisverkehr gebaut werden. Foto: Reimer

An der Oberndorfer Neckarhalle entsteht ein neuer Kreisel. Aufgrund der Bauarbeiten wird der Bereich für den Autoverkehr voraussichtlich bis Ende Mai gesperrt. Doch einige Anwohner äußern schon vor Baubeginn Kritik.















Oberndorf - Der Verkehr an der Kreuzung in der Austraße soll künftig über einen Kreisel geregelt werden. Der Bau kostet rund 480 000 Euro. Der Autoverkehr muss deswegen ab Montag für etwa drei Monate umgeleitet werden. Fußgänger und Radfahrer sollen an der Baustelle vorbeigeführt werden.