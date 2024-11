Kreisverkehr "Querspange" in VS

1 In Villingen-Schwenningen ist am Mittwochabend ein Unfall passiert. (Symbolfoto) Foto: Eich

Bei einem Auffahrunfall in Villingen-Schwenningen ist am Mittwochabend ein 64-jähjriger Autofahrer verletzt worden. Insgesamt entstand hoher Sachschaden.









Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 34.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend am Kreisverkehr "Querspange"/"Neuer Markt" in Vilingen ereignet hat.