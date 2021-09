1 Die Verwaltungsspitze beschwichtigt: Die Anwohner am Hausener Kreisverkehr sind mit der gefundenen Zufahrts-Lösung rundum zufrieden. Foto: Schmidt

Eine Fehlplanung am neuen Kreisverkehr in Hausen? Eine vergessene fünfte Ausfahrt? Beide Fragen beantwortet die Stadtverwaltung mit zwei entschiedenen Neins. Ein Erklärungsversuch aus Rottweil auf die Entrüstung aus Hausen.















Rottweil - Dass die Planer beim Kreisel am neuen Baugebiet Bronnenkohl/Rauzen in Hausen eine Ausfahrt vergessen hätten und zwei Anlieger so vom Verkehr abgehängt seien – eine solche Darstellung will die Rottweiler Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Ralf Broß nicht unkommentiert stehen lassen. In der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses nutzten Broß, Fachbereichsleiter Lothar Huber und Bürgermeister Christian Ruf die Gelegenheit, zu erläutern, dass nicht wirklich was vergessen wurde. Und sie drückten ihre Verwunderung aus über die Reaktionen aus dem Ortsteil – vor allem über die aus dem Ortschaftsrat.

Huber wiederholte die Erläuterungen, die bereits im Zeitungsbericht in der Mittwochausgabe zu lesen waren. Eine Fehlplanung gebe es ebenso wenig wie eine zeitraubende Umleitung. Dass den beiden Anwohnern der Zugang zum öffentlichen Verkehr genommen worden sei, hält er für "völligen Quatsch". Indes: Die ursprüngliche und vom Regierungspräsidium genehmigte Planung hätte bedeutet, dass die Anlieger einen Gehweg queren und eine Verkehrsinsel überfahren müssen. Deshalb hatte das Rottweiler Tiefbauamt ein Veto eingelegt und die Pläne überarbeitet. Diesem Vorschlag widersprachen die Anwohner bei einer Baustellenbesprechung wegen Bedenken zu Haftungsrisiken, worauf eine neue Planung mit der Verkehrsbehörde abgestimmt wurde.

OB Roth: "Viel Lärm um nichts"

"Die Fehlplanung, die es nicht gibt, ist also darauf zurückzuführen", sagte der Fachbereichsleiter in der Sitzung am Mittwochabend, "dass die Verschiebung der Einfahrt erst während der Bauzeit abgestimmt wurde." Deshalb müssten, wie berichtet, nun Bordsteine ausgetauscht werden, verdeutlichte Huber den Räten die Situation anhand von Planzeichnungen und Fotografien. Und OB Broß unterstrich die Darstellung mit einem Verweis auf Shakespeares "Viel Lärm um nichts" und mit der Feststellung: Das gebe es immer wieder, dass bei Bauprojekten "nachjustiert werden muss".

Den Mutmaßungen von Verkehrsteilnehmern, die Verkehrsbehinderungen hätten in den Ferien und während des Baustopps wegen der Lieferprobleme gelockert werden können, widersprach Lothar Huber. Die Verkehrssicherheit sei noch nicht gegeben, und auch bei Rad- und Gehweg habe man Rücksicht auf die Sicherheit der Schulkinder genommen.

Grund, Lärm zu machen, sahen die Ausschussmitglieder in der Sache nicht. Da hielten auch sie sich an Shakespeare. Für Michael Gerlich (FDP) ist es schlichtweg egal, ob es nun vergessen oder zu spät geplant war.

Während Günter Posselt (CDU) durchaus nachvollziehen konnte, dass die Einschränkungen die Geduld der Autofahrer strapazierten. Er zeigte auch Verständnis, dass acht Wochen Stillstand bei einem Ortschaftsrat in Hausen anders wirken mögen. Im Vergleich dazu fielen die Äußerungen der Verwaltung auf die Reaktionen aus dem Ortschaftsrat reservierter aus. Von mangelnder Kommunikation könne jedenfalls keine Rede sein, das bekräftigte auch Bürgermeister Ruf.

Eigentlich, ja eigentlich könnten sich die Hausener Ortschaftsräte wegen des Kreisels doch auf die Schulter klopfen, bezog sich Ruf auf die Vorgeschichte und bedauert: "Aber jetzt macht man es sich wegen zehn Tagen und 5500 Euro selbst madig".