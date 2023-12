Kreisverkehr in Dornstetten: Absperrungen schrecken Autofahrer nicht ab

1 Fast fertig: Zuletzt wurde der Innenkreisel gepflastert, derzeit laufen noch Arbeiten an den Seitenrändern. Foto: Schwarz

Der Umbau der Kreuzung Tübinger Straße, Heselwiesenstraße und Sulzer Straße in Dornstetten neigt sich dem Ende entgegen. Der neue Kreisverkehr wird am Montag für den Verkehr freigegeben.









Die Freigabe des Kreisverkehrs an der Kreuzung Tübinger Straße, Heselwiesenstraße und Sulzer Straße in Dornstetten findet am Montag, 18. Dezember, statt. Das gab Bürgermeister Bernhard Haas auf Anfrage von Stadtrat Rolf Straub (Freie Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Der Schnee der vergangenen Wochen habe die Arbeiten behindert, so Haas.