Kreisverkehr in Balingen wird gebaut

1 An der Kreuzung Stingstraße/Eckenfelderstraße/Charlottenstraße regelt künftig ein Kreisverkehr den Verkehr. Foto: Thiercy

In wenigen Tagen rollen die Bagger an und an der Kreuzung Stingstraße/Eckenfelderstraße/Charlottenstraße wird der geplante Kreisverkehr gebaut.









Bald ist es so weit, und ein neuer Kreisverkehr wird sich in das Balinger Stadtbild einfügen. „Am 22. April werden die Baumaßnahmen zur Umgestaltung der Kreuzung Stingstraße/Eckenfelderstraße/Charlottenstraße begonnen“, kündigt die Stadtverwaltung an.