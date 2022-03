1 Dieser Kreisverkehr wird jetzt saniert. Foto: Eich

Die Arbeiten am schadhaften Kreisverkehr im Bereich Bundesstraße 523 und Neuer Markt beginnen am Montag, 4. April. Die mit Asphalt bedeckte Fahrbahn erhält eine Betonfahrflächen.















Link kopiert

VS-Villingen - Betonfahrbahnen in Kreisverkehren sind zweckmäßig und dauerhafter bei hoher Verkehrsbelastung, teilt die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen mit. Im Zuge dieser Arbeiten entsteht zudem beim neuen Kreisverkehr "Querspange – Auf ­Herdenen – Neuer Markt" ein Entwässerungskanal zur Oberflächenentwässerung im Gewerbegebiet Nunnensteig.

Neugestaltung der Vegetationsfläche

Nach Fertigstellung der Arbeiten wird die Vegetationsfläche im Innenbereich des Kreisverkehrs neugestaltet und mit einer Bepflanzung aufgewertet. Im unmittelbaren Bereich des neuen Kreisverkehrs werden Querungshilfen für Fußgänger gebaut, sodass die im Zuge der Arbeiten die neu errichtete, behindertengerechte Bushaltestelle auf Höhe des Druckzentrums "Auf Herdenen" erreicht werden kann.

Am Montag, 4. April, sollen die Baustelleneinrichtung und der Bau der geplanten Umleitungsstrecke, der Bypass Richtung Neuer Markt beginnen. Nach Fertigstellung der Umleitungsstrecke soll dann ab Mai 2022 der jetzige Kreisverkehr gesperrt und rückgebaut werden. Anschließend folgt über die Sommermonate die Verlegung des Kanals und der Neubau des Kreisverkehrs in Betonbauweise.

Fertigstellung im November geplant

Die Vegetationsarbeiten im Inneren des Kreisverkehrs und die Herstellung der Bushaltestelle sind im Anschluss vorgesehen. Alle Arbeiten sollen bis Ende November 2022 abgeschlossen sein, so dass der neue Kreisverkehr für den Verkehr wieder frei gegeben werden kann.

Der Startschuss für den Rückbau und die neue Begrünung der Umleitungsstrecke fällt im Anschluss nach der Freigabe der neuen Verkehrsflächen. Während der Baurbeiten ist eine Umleitung eingerichtet. Mittels einer Verlängerung der B 523, der Anbindung an die Autobahn A 81, in Richtung Nunnensteig und der Straße Neue Markt wird der Verkehr über zwei Fahrspuren mit Gegenverkehr geführt. Es gibt eine Fahrspur in Richtung Gewerbegebiet und eine Fahrspur aus dem Gewerbegebiet in Richtung A81. So ist die Erreichbarkeit des Gewerbegebietes Neuer Markt und Auf Herdenen weiterhin gewährleistet. Die Zufahrten über den Nordring und die Klinikstraße bestehen weiterhin.

Große Wendeplatte für Lastwagen

Die Straße Auf Herdenen endet im Bereich des Druckerzentrums Südwest als Sackgasse. Dort befindet sich eine große Wendeplatte, auf der Lastwagen wenden können.

Die Bushaltestellen in der Sackgasse Auf Herdenen werden nicht mehr angefahren über den Bauzeitraum nicht angefahren.

Im Bereich Neuer Markt fährt der Linienverkehr die Bushaltestellen weiterhin wie gewohnt an.