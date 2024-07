Sommerabend, Sommerstimmung und mit einem gut gefüllten Stadtmuseum begann die Auftaktveranstaltung zur Vorleseaktion des CDU Kreisverbandes Rottweil, unterstützt durch den Autor und Verleger Manuel Herder.

Für den CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Stefan Teufel eine besondere Ehre, solch Prominenz als Schirmherr für das Vorleseprojekt gewonnen zu haben. Auch Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf unterstrich beim Auftakt die Wichtigkeit der frühkindlichen Förderung aufgrund der immer schlechter werden Lese- und Schreibkompetenzen der Kinder.

Die Mitgliederbeauftragte des CDU-Kreisverbandes, Simone Hezel, bringt ihr Herzensprojekt mit dieser Auftaktveranstaltung auf den Weg. Zahlreiche Erzieherinnen und Erzieher, Schulleiter und potenzielle Lesepaten waren gekommen.

Win-Win-Situation

„Das Projekt soll eine Win-Win-Situation für alle sein“ so Hezel. Sie erläuterte die Themen des gesellschaftlichen Wandels, die Fachkräfteproblematik und die unterschiedlichsten Herausforderungen für Kindergärten und Schulen mit denen sie täglich konfrontiert werden. Jedes viertes Kind könne in der vierten Klasse nicht richtig lesen.

So sei es eine gute Idee, die bereits auch schon in manchen Einrichtungen praktiziert wird, mit Vorlesestunden zu unterstützen und die Brücke zwischen Jung und Alt zu schlagen. Durch solche Aktionen könne sich für einsame Menschen die Lebensqualität erhöhen. Simone Hezel erhielt tolle Kinderbücher von Manuel Herder als Starterpaket.

Manuel Herder berührt mit neuem Buch

Im zweiten Teil berührte Manuel Herder die Gäste mit seinem neuen Buch „Was kommt. Was geht. Was bleibt. Kluge Texte über die wichtigsten Fragen unserer Zeit. Der Literaturwissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski, der gebürtig aus Rottweil stammt, hat zum Thema Bildung einen Artikel verfasst. Sky du Mont, Carsten Linnemann, Anselm Grün, Christian Streich und Maite Kelly sind ebenfalls dabei. Passender hätte es nicht sein können, diese Vorstellung im Herderschen Haus durchzuführen, wo der Herder-Verlag seine Wurzeln hat.

Infos

Infos zur Aktion beim CDU Kreisverband Rottweil, Bahnhof 1 in Rottweil oder per Mail an lesen@cdu-kv-rottweil.de.