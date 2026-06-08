Kreistrachtentag in Kandern: Trachtenträger setzen Zeichen für regionale Identität

Ein schönes Bild gaben die vielen Trachtenträger aus dem Landkreis sowie Mitglieder der Trachtengruppe aus Hügelheim aus dem Nachbarlandkreis Breisgau-Hochschwarzwald vor und in der Kanderner Kirche ab. Zum Kreistrachtentag und zum 40. Vereinsgeburtstag des Markgräfler Trachtenvereins fanden ein feierlicher ökumenischer Gottesdienst und ein anschließender Apéro im Bibelis-Saal statt.

Unter die vorwiegend älteren Trachtenträger mischten sich aber auch junge Erwachsene und einige Kinder. Zu ihnen gehörten die Geschwisterpaare Cora (10) und Nils Bückert (11) aus Kandern-Sitzenkirch und Romy (11) und Max Mayer (9 ) aus Schliengen. Die schönen Trachten hatten die Mütter der Kinder, Birgit Bückert und Barbara Mayer-Adolf, aus dem Fundus des Markgräfler Trachtenvereins besorgt. „Es ist auch mal schön, sich mit einer Tracht auf andere Art schick anzuziehen“, fand Romy, die wie Cora ein Kleid mit besticktem Mieder, mit Schürze und Schultertuch trug. Die beiden Buben beurteilten ihre Tracht mit kürzerer Cordhose und Weste als „eigentlich ganz praktisch“. Was die Kinder freute war, dass auch einigen ihrer Freunde die Markgräfler Tracht gut gefiel.

Bürgermeisterin Simone Penner begrüßte in der voll besetzten Kirche die Gäste und verriet, dass sie als gebürtiges „Nordlicht“ vom zweiten Vorsitzenden des Markgräfler Trachtenvereins, Thomas Hofer, ausgestattet worden war. „Ich trage die Tracht seiner Mutter, fühle mich deshalb sehr geehrt und freue mich darüber, auf diese Weise meine Verbundenheit mit der Region zu zeigen.“

Wichtige Entscheidungen

Die Liturgen waren Pfarrerin Séverine Bacigalupo und Pfarrer Martin Karl. Bacigalupo hielt die Predigt in Alemannisch. Sie sprach das Nachdenken über wichtige Entscheidungen im Leben an und zitierte dabei auch aus Johann Peter Hebels bekanntem Gedicht „Der Wegweiser“. Musikalisch umrahmten den Gottesdienst Organist Professor Bernd Harbeck-Pingel, der gemischte Chor Eptingen aus der Schweiz mit Dirigent Markus Stolz und die beiden Solisten, Sängerin Gaby Kauschinger und Gitarrist Markus Rippka, mit einer Interpretation von Leonard Cohens „Hallelujah“ . Zu den Gottesdienstbesuchern gehörte auch Landrätin Marion Dammann.

Im Bibelissaal wirteten die Pfadfinder aus Kandern. Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Harmonika-Orchester-Kandern mit Dirigentin Waltraud Sütterlin und später noch einmal die Eptinger Sängerinnen und Sänger. Übereinstimmende Beobachtung aller Redner, dazu gehörten Simone Penner, der erste Vorsitzende des Markgräfler Trachtenvereins, Michael Schmidt, Siegfried Eckert, Präsident des Bund „Heimat und Volksleben“ (BHV), und BHV-Bezirksobmann Alfred Knauber, waren, dass das Tragen einer Tracht identitätsstiftend sei, aber auch eine regionale Zuordnung ermögliche.

Wissen bleibt erhalten

Ein besonderer Dank ging von Michael Schmidt an Fred Wehrle, ehemaliger langjähriger Vorsitzender des Markgräfler Trachtenvereins, für seine Verdienste, das Wissen um Trachten lebendig zu erhalten. Schmidt erwähnte aber auch, dass es mehr jüngere Menschen brauche, um Trachtenvereine in die Zukunft zu führen.

Siegfried Eckert erwähnte, dass derzeit noch rund 200 Vereine und 12.000 Trachtenträger im BHV gemeldet sind. „Eine Tracht anzuziehen heißt übrigens, nicht drei Mal vor dem Kleiderschrank herumrennen zu müssen, um sich zu überlegen, was man nun anziehen soll“, ergänzte er launig. Alfred Knauber erinnerte an die Geschichte sehr gut besuchter Trachtentage und lud ein zu Treffen der verschiedenen Trachtenvereine, bei denen sich ganz verschiedene Menschen unterhalten könnten.