Kreistrachtentag in Kandern: Trachtenträger setzen Zeichen für regionale Identität

Zum Kreistrachtentag und zum 40. Vereinsgeburtstag des Markgräfler Trachtenvereins fanden ein feierlicher ökumenischer Gottesdienst und ein Apéro im Bibelis-Saal statt.
Ein schönes Bild gaben die vielen Trachtenträger aus dem Landkreis sowie Mitglieder der Trachtengruppe aus Hügelheim aus dem Nachbarlandkreis Breisgau-Hochschwarzwald vor und in der Kanderner Kirche ab. Zum Kreistrachtentag und zum 40. Vereinsgeburtstag des Markgräfler Trachtenvereins fanden ein feierlicher ökumenischer Gottesdienst und ein anschließender Apéro im Bibelis-Saal statt.