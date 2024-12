Kreistag Schwarzwald-Baar: So sehen die finanziellen Risiken aus

1 Landrat Sven Hinterseh stellt dem Kreistag die wichtigsten Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2025 des Schwarzwald-Baar-Kreises vor. Foto: Cornelia Hellweg

Landrat Sven Hinterseh stellte dem Kreistag am Montag die Eckpunkte des Entwurfes für den Haushaltsplan 2025 vor.









„Wir haben im Haushaltsplan 2025 so viele Risiken drin wie nie zuvor“, führte der Landrat in der letzten Sitzung in diesem Jahr aus. Sven Hinterseh nannte dafür gleich mehrere Gründe. Zum einen steigen die Sozialausgaben. Der Wirtschaftsmotor stottere hörbar „nicht nur in Wolfsburg bei VW, sondern auch bei uns hier in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, und er droht womöglich über längere Zeit nicht mehr richtig anzuspringen“. Der Aufgabenzuwachs aus Europa, Bund und Land nehme zu – „dazu kommen Bürokratieexzesse, die einen verzweifeln lassen“. Das Krankenhauswesen ist laut Hinterseh deutlich und strukturell unterfinanziert.