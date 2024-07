Kreistag in Rottweil: Geballte Erfahrung – diese Kreisräte wurden geehrt und verabschiedet

1 Geballte kommunalpolitische Erfahrung: Das sind die geehrten und ausscheidenden Mitglieder des Kreistags mit Landrat Wolf-Rüdiger Michel (hinten, Mitte). Winfried Hecht (vorne, Vierter von links) war sage und schreibe 51 Jahre im Gremium. Foto: Otto

Die Kommunalpolitik ist ein herausforderndes und mitunter hitziges Geschäft – nicht nur, wenn es wie am Montag rund 30 Grad im Sitzungssaal hat. Für die Ehrung und Verabschiedung erfahrener Kreisräte in Rottweil ließ sich Landrat Wolf-Rüdiger Michel freilich dennoch gebührend Zeit. „Sie haben es verdient.“









Es ist schier unmöglich, das, was die Kreisräte in der Legislaturperiode sowie teilweise seit Jahrzehnten bewältigt haben, zu umreißen. Landrat Michel warf in der letzten Sitzung des „alten“ Gremiums viele Schlaglichter auf das, was in den vergangenen fünf Jahren beraten und beschlossen wurde.