Kreistag hat entschieden: Thorsten Erny wird neuer Landrat des Ortenaukreises

Die mit Spannung erwartete Wahl des neuen Ortenauer Landrats hat gehalten, was sie versprach: Es brauchte drei Wahlgänge, bis am Dienstagnachmittag feststand, wer künftig das Sagen im Offenburger Landratsamt hat.

Zur Wahl standen Diana Kohlman, Dezernentin für Ländlichen Raum des Kreises, Thorsten Erny, Bürgermeister von Gengenbach, und René Funk, Vizepräsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Vorab war kein Favorit auszumachen gewesen, alle hatten nach eigenem Bekunden gute Gespräche mit den Fraktionen des Kreistags geführt.

Unmittelbar vor der Wahl im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes hatten die drei Bewerber je 20 Minuten Zeit für eine persönliche Vorstellung, plus anschließender Fragerunde - die allerdings kaum genutzt wurde.

Dann wurde es ernst: Das Wahlprozedere sah bis zu drei Wahlgänge vor, wobei es für eine Entscheidung in den ersten beiden Wahlgängen jeweils der absoluten Mehrheit bedurfte, im dritten eine einfache ausgereicht hätte. Von den 81 wahlberechtigten Kreisräten waren am Dienstag 79 anwesend. So lag die Hürde, die es für die Kandidaten zu überspringen galt, bei 41 Stimmen. Wobei Erny als Kandidat und Ratsmitglied zugleich nicht mitstimmen durfte

Diana Kohlmann zieht zurück

Im ersten Wahlgang lag Erny mit 30 Stimmen knapp vor Funk (27), deutlich dahinter: Kohlmann (20). Eine Stimme war ungültig. Die Kreisdezernentin verkündete sodann, ihre Kandidatur zurückzuziehen.

So gab es in der zweiten Runde ein Duell zwischen Erny und Funk - in der Ersterer wieder vorne landete, die absolute Mehrheit aber haarscharf verfehlte: 40 Stimmen für Erny, 36 für Funk, zwei ungültig.

Im folgenden dritten Wahlgang sollte die Entscheidung pro Erny fallen: Der Gengenbacher Bürgermeister kam erneut auf 40 Stimmen, Funk auf 37, bei einer ungültigen.

Thorsten Erny, der nach seiner Wahl die Glückwünsche zahlreicher Kreisräte entgegennahm, wird am 1. November seine Arbeit als Landrat aufnehmen. Er folgt auf Frank Scherer, der nach zwei Amtszeiten nicht für eine dritte kandidiert hatte.