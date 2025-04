Kreistag gibt grünes Licht: Dieser Hechinger Verkehrsknoten wird umgebaut

1 Der Straßenkreuzungspunkt der Kreisstraße K 7108 und der Zollernstraße am Hechinger Ortseingang wird umgestaltet. Künftig soll der Rad- und Fußverkehr stärker berücksichtigt werden. Foto: Stopper

Auf Autofahrer kommt am südlichen Ortseingang Hechingens eine Veränderung zu. Der Kreistag hat mehrheitlich den Umbau des Knotenpunkts von K 7108 und der Zollernstraße beschlossen.









Der Straßenkreuzungspunkt der Kreisstraße K 7108 und der Zollernstraße am Ortseingang von Hechingen wird umgebaut. Kostenpunkt: rund 175.000 Euro. Der Straßenkreuzungspunkt in seiner bestehenden Form entspreche nicht mehr dem Verkehrssicherheitsstandard, wird in der Beschlussvorlage argumentiert. Daher solle der Bypass für den Rechtsabbieger in Richtung Boll zurückgebaut und die Mittelinsel angepasst werden, die als Querungsstelle für den Fuß- und Radverkehr dient.