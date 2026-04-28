Kreistag Freudenstadt: „Wie stellen Sie sich das vor?“ Mütter kritisieren Sparen bei Schülerbeförderung

Die vom Kreistag beschlossenen Änderungen bei den Schülerbeförderungskosten stoßen bei Eltern auf Kritik. Dafür wurde die Einwohnerfragestunde genutzt.
Einige Mütter, Kinder und eine Großmutter kamen am Montag in die Kreistagssitzung, um ihren Unmut kundzutun. Seit 1. April kostet das Deutschland-Ticket Jugend BW für Schüler 45 Euro – wie in den meisten Landkreisen und wird nicht mehr darüber hinaus bezuschusst. Auch die Übernahme von 25 Prozent der Kosten der Schülermonatskarten durch den Landkreis entfällt seither.