1 Der Test sagt: Baby im Anmarsch. Im Fall einer ungewollten Schwangerschaft ist das zu spät. Foto: © Degimages – stock.adobe.com

Jetzt also doch: Um unerwünschte Schwangerschaften oder gar Abtreibungen zu vermeiden, geht der Landkreis Freudenstadt neue Wege. Frauen mit wenig Einkommen erhalten die Verhütung bezahlt.















Link kopiert

Kreis Freudenstadt - 10 000 Euro stellt er jährlich bereit, um sozial schwache Frauen bei der Finanzierung von Pille und Co. zu unterstützen. Mit dem Thema hatte sich der Kreistag schon mehrfach befasst. Jetzt gab es im Verwaltung- und Sozialausschuss (VSA) seitens der Verwaltung einen entsprechenden Vorschlag, der in der Sitzung am Montag mit einer Gegenstimme bei fünf Enthaltungen eine breite Mehrheit erhielt. Demnach sollen jährlich 10 000 Euro als freiwillige Leistung für Menschen, die sich in einer Notlage befinden und denen aus eigenen Mitteln die Finanzierung von Verhütungsmitteln nicht möglich ist, bereitgestellt werden.

Längere Debatte

Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit den beiden Schwangerschaftsberatungsstellen im Landkreis Kontakt aufzunehmen, um das Vorgehen zu klären. Denn die hätten die Lage am besten im Blick und könnten am ehesten einschätzen, ob eine Notlage vorliegt, so die Begründung des Beschlussvorschlags.

Die Idee, sozial schwache Frauen im Landkreis beim Kauf von Verhütungsmitteln zu unterstützen, kam von der Fraktion "Frauen in den Kreistag". Bereits Ende 2020 hatte sie einen entsprechenden Antrag gestellt. Anfangs war daran gedacht, Frauen ab 22 Jahren, die Arbeitslosengeld II beziehen, zu unterstützen, und zwar so lange, bis es zu diesem Thema eine bundesweite Lösung gibt. Verhütung sollte keine Kostenfrage sein, vor allem dann nicht, wenn die Verwendung von Langzeitverhütungsmitteln wie der Spirale die einzige Option sei, lautete die Begründung.

Im Oktober 2021 stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Lange wurde seinerzeit darüber diskutiert, und am Ende war klar, dass es nicht nur um die Unterstützung von jungen Frauen gehen dürfe, denn auch bei Frauen, die bereits Kinder hätten und wieder in den Beruf einsteigen wollten, gelte es, ungewollte Schwangerschaften oder gar Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden. Über genauere Zahlen der Bedürftigen und der benötigten Kosten für Verhütungsmittel sollte sich, so der Wunsch damals, die Verwaltung bei den Schwangerschaftsberatungsstellen im Landkreis erkundigen.

Das Rottweiler Modell

Dabei kam heraus, dass sich nicht nur Empfängerinnen von Grundsicherung oft kaum Verhütungsmittel leisten können, sondern auch Studenten, Empfänger von Berufsausbildungshilfe, Menschen aus überschuldeten Haushalten oder Frauen, die in einer Partnerschaft leben, in der ihnen nur ein beschränktes Budget zur Verfügung steht, weil sie kein eigenes Einkommen erzielen.

Wie Landrat Klaus Michael Rückert in der Ausschusssitzung am Montag erklärte, habe sich die Verwaltung an dem Angebot des Landkreises Rottweil orientiert. Dort werden jährlich 10 000 Euro für Verhütungsmittel zur Verfügung gestellt. Auch für die Beratung durch die beiden Schwangerschaftsberatungsstellen entstünden den Frauen keine Kosten. Kreisrätin Bärbel Altendorf-Jehle ("Frauen in den Kreistag") dankte der Verwaltung dafür. Es sei wichtig, den in Frage kommenden Frauen eine Anlaufstelle zu bieten, an die sie sich ohne große Hemmungen wenden könnten, um sich beraten zu lassen und um Hilfe zu erhalten. "Man braucht sich nicht zu schämen, wenn man vom Staat Hilfe braucht", so Altendorf-Jehle. Kreisrätin Margarete Rebholz (FDP), selbst Ärztin, wollte die Beratung nicht alleine den Schwangerschaftsberatungsstellen überlassen. Die meisten Frauen suchten diese erst auf, wenn "das Kind bereits in den Brunnen gefallen" sei, argumentierte sie und schlug vor, auch die Hausärzte, vor allem aber die Frauenärzte, über das neue Angebot im Landkreis zu informieren.

Ärzte mit im Boot

Was passiert, wenn die 10 000 Euro aufgebraucht sind, wollte Kreisrat Dieter Bischoff (FWV) wissen. Rückert meint, dass die Simme reicht. Der Kreis Rottweil, der mehr Einwohner habe, komme seit Jahren mit diesem Betrag aus.