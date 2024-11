1 Ungewöhnliches Bild im Kreistag: Landrat Klaus Michael Rückert im roten Shirt. Er hat Fieber – wie der Haushalt – und lässt sich per Videokonferenz zuschalten. Foto: Jürgen Lück

Dramatische Videobotschaft von Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) in den Kreistag. Er spricht von einer Kreisumlagenerhöhung von bis zu 13 Punkten. Kreisrat Peter Rosenberger: „Schon bei sieben Punkten mehr sind die Kommunen pleite.“









Der Kreishaushalt hat Fieber. Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) auch. Deshalb lässt er sich – bei der von ihm an sich gar nicht geliebten Videoschalte – in den Kreistag zuschalten. Und das, was er sagt, ist dramatisch.