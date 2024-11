Kreistag entscheidet: Claudia Bauer-Rabe wird neue Chefin des Ortenau-Klinikums

Die Diplom-Kauffrau Claudia Bauer-Rabe bringt eine langjährige Erfahrung als Klinikmanagerin mit: Zuletzt war die gebürtige Rheinland-Pfälzerin acht Jahre Klinikleiterin und Prokuristin des Rems-Murr-Klinikums Winnenden und zusätzlich sechs Jahre Geschäftsführerin einer Pflegeschule, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

„Mit Claudia Bauer-Rabe haben wir eine erfahrene und hoch qualifizierte Klinikmanagerin für diese verantwortungsvolle Position gewonnen“, erklärte Landrat Thorsten Erny. „Ihre umfassende Erfahrung im Bereich Klinikmanagement und ihre klare strategische Ausrichtung werden uns helfen, die hohen Qualitätsstandards und die medizinische Versorgung in der Ortenau auch in Zukunft zu sichern und auszubauen“, so der Landrat. Er sei sicher, dass mit ihr die begonnene Klinik-Neustrukturierung erfolgreich umzusetzen sei.

Claudia Bauer-Rabe folgt als kaufmännisches Vorstandsmitglied und Vorsitzende des Gremiums auf Christian Keller, der seit 2016 an der Spitze des Klinikums stand. Im April hatte er mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Er plant mit seiner Frau Arabella eine Wein- und Champagner-Bar auf Mallorca zu eröffnen.

56-Jährige stand an der Spitze mehrerer Kliniken

„Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft des Ortenau Klinikums gemeinsam mit den Teams vor Ort und dem Träger gestalten zu dürfen“, erklärt Bauer-Rabe zu ihrer Wahl. „Die strategischen und finanziellen Herausforderungen im Gesundheitswesen sind vielschichtig, und es wird mein Ziel sein, die medizinische und wirtschaftliche Entwicklung des Ortenau Klinikums nachhaltig zu fördern und die bestmögliche Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region in enger Kooperation mit allen Gesundheitsdienstleistern sowie der sogenannten Blaulicht-Familie zu gewährleisten.“

Bauer-Rabe wurde 1967 in Trier geboren. Sie absolvierte ein BWL-Studium an der dortigen Uni mit dem Abschluss Diplom-Kauffrau. Im Anschluss bekleidete sie Spitzenpositionen im Management des Gesundheitswesen, unter anderem war sie Klinikdirektorin der AOK-Klinik in Baden-Baden, Klinikgeschäftsführerin der Helios-Kliniken Breisgau-Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt, Müllheim und Breisach, Geschäftsführerin der Medical Park in Chiemgau/Berchtesgaden, sowie Geschäftsbereichsleitung Süd des Klinikums Mittelbaden.

Ortenau-Klinikum beschäftigt rund 6000 Arbeitnehmer

Zuletzt war sie acht Jahre Klinikleiterin und Prokuristin des Rems-Murr-Klinikum Winnenden mit 667 Planbetten, über 100000 stationären und ambulanten Patienten, 2000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 240 Millionen Euro.

Der Kreis ist Träger des Ortenau-Klinikums, das mit rund 6000 Beschäftigen an sechs Klinikstandorten mit rund 1500 Planbetten mehr als 61 000 Patienten im Jahr stationär versorgt und damit einer größten öffentlichen Klinikverbünde in Deutschland ist. Zudem bietet das Klinikum für 330 Bewohner ein Zuhause in einem Pflege- und Betreuungsheim.