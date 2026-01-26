Kreistag Calw: Stromspeicher-Kapazität scheidet die Geister

An den Plänen zum Ausbau der erneuerbaren Energien kommt im Calwer Kreistag Kritik von AfD und den „aufrechten Bürgern“ (AB).

Langfristig möchte der Landkreis seine eigenen Liegenschaften klimaneutral mit Energie versorgen. Damit kommt der Kreis Calw politischen Vorgaben nach. Und um das zu erreichen, will das Landratsamt mittels eigener PV-Anlagen langfristig jährlich etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. In den nächsten Jahren sollen deshalb große Anlagen entstehen, zum Beispiel über dem Parkplatz des Landratsamtes. Auch Stromspeicher sind geplant.

Die ganzen Bemühungen des Ausbaus hat der Landkreis im Eigenbetrieb „Erneuerbare Energien“ zusammengefasst. Dessen Wirtschaftsplan für 2026 besprach unlängst der Kreistag.

96 000 Euro Verlust wird der Eigenbetrieb demnach machen. Geschäftsführer Christian Gmeiner erklärte die Gründe. Aktuell werde Personal benötigt, um die Anlagen zu planen. Da viele Anlagen eben noch nicht gebaut seien, fehlten die Einnahmen. Es komme zu einem Verlust. Langfristig werde der Eigenbetrieb aber kostendeckend arbeiten.

Anlagen sollen mit Krediten finanziert werden

Wann genau es soweit wäre, fragte Marcus Lotzin (AfD). Die AfD sehe den Eigenbetrieb und erneuerbare Energien kritisch. Der Kreis habe andere Kernaufgaben, zum Beispiel den Straßenbau. Gmeiner erklärte Lotzin, dass sich PV-Anlagen typischerweise nach zehn bis 15 Jahren amortisiert haben. Die Anlagen würden mit Krediten finanziert.

Günther Schöttle (Aufrechte Bürger, AB) bezeichnete sich als „Befürworter der Energiewende“. Er sehe aber, dass Stromspeicher fehlten. In Deutschland könnten die aktuell vorhandenen Stromspeicher im Winter etwa 18 Minuten mit Strom versorgen. Deshalb müsse der Landkreis viel mehr in Speicher investieren und nicht weiter in den Ausbau von Windrädern und PV-Anlagen. Und eigentlich solle der Kreis gar nichts investieren, weil er das Geld nicht habe.

„Wer nicht hinter der Strategie steht, soll dagegen stimmen“, sagte Jürgen Großmann (CDU). Die Speicher seien ausreichend, weil der Landkreis mit seinen Gebäuden ja einen hohen Direktverbrauch habe. Volker Schuler (FWV) fragte nach, ob der Landkreis nun auch eigene Windräder plane. Das verneinte Gmeiner.

Der Kreistag stimmte schließlich mehrheitlich für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. AfD, AB und der fraktionslose Norbert Maier stimmten dagegen.