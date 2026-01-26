Kreistag Calw: Stromspeicher-Kapazität scheidet die Geister

An den Plänen zum Ausbau der erneuerbaren Energien kommt im Calwer Kreistag Kritik von AfD und den „aufrechten Bürgern“ (AB).
Langfristig möchte der Landkreis seine eigenen Liegenschaften klimaneutral mit Energie versorgen. Damit kommt der Kreis Calw politischen Vorgaben nach. Und um das zu erreichen, will das Landratsamt mittels eigener PV-Anlagen langfristig jährlich etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. In den nächsten Jahren sollen deshalb große Anlagen entstehen, zum Beispiel über dem Parkplatz des Landratsamtes. Auch Stromspeicher sind geplant.