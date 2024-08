Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen, bei dem sich ein

Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, ist die K 5367 zwischen

Lesen Sie auch

Schutterzell und Kürzell derzeit gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 59 Jahre alter Motorradfahrer kurz nach 7 Uhr vom Sportplatz kommend die dortige Stoppstelle überfahren haben und dabei mit einem von Kürzell herannahenden Auto eines 28-Jährigen zusammengestoßen sein.

Der Fahrer der Harley-Davidson wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Unfallaufnahme dauert an, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.