1 Matthäus Reiser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse. Foto: Kevin Kummer

Zins-Comeback, schwankende Börsen und Preissteigerungen – viele Bürger sind verunsichert. Was bleibt übrig vom Geld? Was tun mit dem Ersparten? Und wie kann man sich gegen die Auswirkungen der Inflation stemmen?















Kreis Rottweil - Wir haben dazu mit Matthäus Reiser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Rottweil, gesprochen.

Herr Reiser, viele Menschen sind in diesen Zeiten verunsichert. Die Inflation macht Sorge, das hart erarbeitete Geld oder die Rente ist plötzlich viel weniger wert. Inzwischen gibt es wenigstens wieder etwas Zinsen fürs Guthaben auf der Bank. Also zurück zum guten, alten Sparbuch?

Ich verstehe die Sorgen vieler Menschen, die sich mit dem hart erarbeiteten und ersparten Geld wegen hoher Preissteigerungen nicht mehr dasselbe leisten können wie bislang. Wir als Sparkasse versuchen seit jeher unsere Kunden vom Sparen zu begeistern. Unser Ziel ist es, das Ersparte der Menschen zu erhalten. Einen entscheidenden Einfluss auf die Höhe der Zinsen hat der Leitzinssatz, den die Europäische Zentralbank festlegt. Und hier müssen wir ganz nüchtern feststellen: Die Erhöhung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank reicht nicht aus, um die Inflation auszugleichen. Alle Sparformen, die weniger als die Inflationsrate bringen, schmälern über die Zeit hinweg den wirklichen Wert des Vermögens und das trifft auch auf das klassische Sparbuch zu.

Scheinbar ist aber eine konventionelle Anlage trotz niedriger Zinsen bei vielen Menschen noch beliebt, oder?

Mit dieser Einschätzung liegen Sie richtig. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit der DekaBank das Vermögen der Einwohner im Landkreis Rottweil unter die Lupe genommen. Hier hat sich gezeigt, dass 49 Prozent des Vermögens der Rottweiler zinslos in kurzfristig verfügbaren Einlagen bei Banken geparkt wurde. Aktien und Investmentfonds waren die zweit beliebteste Anlageform in die 25 Prozent des Geldvermögens investiert wurde, gefolgt von Lebensversicherungen mit einem Anteil von etwa 23 Prozent.

Wie legen die Menschen im Kreis Rottweil bevorzugt ihr Geld an?

Am liebsten ist es den Menschen im Landkreis, wenn sie täglich über das Vermögen verfügen können. Als Folge der jahrelangen Nullzinspolitik liegt der Großteil der Gelder weiterhin im Bereich von täglich fälligen Einlagen. In den letzten Wochen konnten wir beobachten, dass die Rottweiler ihre Gelder umschichten; denn zwischenzeitlich gibt es für Anlagen mit einer längeren Laufzeit wieder Zinsen. Für die Anlage eines Sparbriefes bei einer Laufzeit von zwei Jahren erhalten Kunden der Kreissparkasse Rottweil 1,25 Prozent Zins pro Jahr.

Was raten Sie den Kunden in der aktuellen Situation? Und was mache ich, wenn meine Fondsentwicklung gerade nach unten geht?

Eine zum Kunden passende Vermögensstrukturierung ist der Schlüssel zum Erfolg. Die optimale Vermögensstruktur ist abhängig von dem Sicherheitsbedürfnis, dem gewünschten Anlagezeitraum sowie den Ertragswünschen der Kunden. Zu einer ausgewogenen Vermögensstruktur, gehören sowohl festverzinsliche Anlagen, Investitionen in Immobilien, aber auch Aktien oder Investmentfonds.

Es freut mich, dass dies rund 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Rottweil erkannt haben, dass aktuell nur mit Investitionen in Wertpapiere die Inflation geschlagen werden kann. Aktuell schmerzt jedoch der Blick auf den Depotauszug. Wenn Lieferketten unterbrochen sind, die Energieversorgung wackelt und gestiegene Lebenshaltungskosten den Konsum dämpfen, wirkt sich dies auch auf den Erfolg von Unternehmen und damit auf die Aktienkurse aus.

Langfristig haben sich Wertpapiere immer als die renditestärkste Anlageform erwiesen. Vergangene Krisen haben uns gelehrt, dass Ruhe zu bewahren die beste Strategie ist, dazu rate ich den Kunden. Außerdem empfehle ich bestehende Wertpapieranlagen durch einen monatlichen Sparplan zu ergänzen. Damit können die hohen Schwankungen an den Aktienmärkten etwas ausgeglichen werden.

Den optimalen Zeitpunkt für eine Investition in die Aktienmärkte wird man nie treffen. Wer langfristig Geld anlegen möchte, kann in Erwägung ziehen, in die Aktienmärkte zu investieren. Denn die besten Investments waren meist Investments, die zu einer Zeit getätigt wurden, als kaum andere Anleger den Mut hatten zu investieren.

Wie ist Ihre Prognose für die weitere Entwicklung?

Solche Prognosen sind sehr schwierig, weil nahezu jeden Tag etwas Unerwartetes in der Welt geschieht. Die Finanzmärkte unterlagen in den letzten Monaten hohen Schwankungen, davon gehen ich auch in den kommenden Wochen aus. Eine breite Streuung der eigenen Geldanlagen ist daher wichtig und der Schlüssel, um das Ersparte langfristig vor Wertverlusten durch die Inflation zu schützen.