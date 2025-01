Abschied bei Kreissparkasse Rottweil Matthäus Reiser – in der Krise „goldrichtig“ agiert

Matthäus Reiser verabschiedet sich nach 18 Jahren an der Spitze der Kreissparkasse Rottweil in den Ruhestand. In Teil 1 unseres zweiteiligen Interviews spricht er über die Anfänge und Meilensteine, aber auch Krisen und Versäumnisse in dieser Zeit.