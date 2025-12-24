Kreissparkasse Rottweil: Spenden-Adventskalender gefüllt mit 50 000 Euro

Vereine, Schulen, Kindergärten sowie kirchliche und soziale Institutionen haben für Wunschprojekte finanzielle Unterstützung in Höhe von 50 000 Euro erhalten.

Ein Adventskalender ist in der Vorweihnachtszeit immer aufs Neue etwas Besonderes, vor allem dann, wenn dieser Gutes bewirkt. Die Freude bei der feierlichen Übergabe im Foyer der Kreissparkasse Rottweil war groß. Seit dem 1. Dezember purzelten insgesamt 50 000 Euro für gute Zwecke aus dem Spenden-Adventskalender der Kreissparkasse Rottweil und des Schwarzwälder Boten.

119 Bewerbungen 119 Bewerbungen mit den verschiedensten Wünschen und Ideen sind eingegangen, welche im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Davon wurden 83 glückliche Gewinner mit Spendengeldern zwischen 250 und 1000 Euro pro Vorhaben bedacht. Bereits im November traf sich die Jury, bestehend aus Vertretern der Kreissparkasse Rottweil und des Schwarzwälder Boten, um die Gewinner der Adventskalender-Aktion ausfindig zu machen. Dabei spielten Kriterien wie Nachhaltigkeit, Kreativität und Förderfähigkeit eine entscheidende Rolle. Trotz allem fiel es der Jury nicht leicht, denn schließlich haben alle Bewerber den Bedarf.

Gemeinsam für die gute Sache: Christian Luippold (von links), Madeleine Krissler und Daniel Rühle von der Kreissparkasse Rottweil sowie Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Christian Kinzel von der Kreissparkasse und Timo Fasching vom Schwarzwälder Boten freuen sich, dass mit der Adventskalenderaktion wieder viele Projekte im Kreis Rottweil unterstützt werden können. Foto: Cools

Ein Gewinner wurde über das Online-Voting ermittelt. Die Leser konnten eine Woche lang online für Ihren Favoriten abstimmen. Der Publikumsliebling war der Turn- und Sportverein 1911 Hochmössingen. Der Verein wünscht sich eine neue Turnmatte für die Turner, um die Freude am Sport zu erhalten und die sportlichen Erfolge und eine starke Gemeinschaft im Verein weiter auszubauen.

Goldbarren verlost

Unter dem Motto „Abstimmen und Gold gewinnen“ verloste die Kreissparkasse Rottweil außerdem unter allen Lesern, die an der Abstimmung teilnahmen, einen Goldbarren im Wert von 250 Euro.

Die Spendengelder, die aus dem PS-Sparen kommen, fließen in Projekte wie beispielsweise einen mobilen Tanzspiegel, einen Schwebebalken, einen neuen Tischkicker oder Zelte fürs Sommerlager, Forschungsmaterial für die Kleinsten, Lesebücher für die Schulbibliothek, einen Gefrierschrank für den Nachmittagstreff oder für eine LED-Anzeigetafel auf dem Sportplatz.

PS-Sparen und gewinnen

Die Fördergelder für die Adventskalender-Aktion kommen aus dem PS-Sparen und Gewinnen. Die sogenannten PS-Lose können bei der Kreissparkasse Rottweil für monatlich fünf Euro als Dauerauftrag angelegt werden. Vier Euro davon werden dem Kunden wieder als Sparbeitrag auf das gewünschte Konto oder Wertpapierdepot gutgeschrieben. Der verbleibende eine Euro wird zu einem Teil an soziale Einrichtungen in der Region ausgeschüttet und zum anderen für monatliche Auslosungen eingesetzt.

Kunden der Kreissparkasse Rottweil haben bei den Auslosungen bereits Autos, Gutscheine für eine Traumreise und höhere Geldbeträge gewonnen. Es lohnt sich also regelmäßig zu sparen, Gutes zu tun und mit etwas Glück tolle Geld- und Sachpreise zu gewinnen.

Ein Tipp für 2026

Die Kreissparkasse Rottweil plant am 26. April 2026 wieder eine Spendenwanderung. Es werden vom Schwarzwaldverein Schramberg drei Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden konzipiert, für die man sich anmelden kann. Vereine und Interessierte können bei der Spendenwanderung mitmachen und für jeden gelaufenen Kilometer Fördergelder in Form eines Gutscheines erhalten. Dieser kann anschließend auf www.wirwunder.de/rottweil für ein Wunschprojekt eingelöst werden.

Weitere Informationen zu dieser Aktion werden im Laufe der nächsten Wochen über WirWunder und auf der Homepage der Kreissparkasse Rottweil veröffentlicht.

Das sind die Gewinner

FV 1914 Tennenbronn1000 Euro; TC Bochingen 500 Euro; SpVgg Stetten-Lackendorf 1000 Euro; SV Hopfau 1000 Euro; Narrenzunft Hochmössingen 500 Euro; MV Sulz 500 Euro; TSV Hochmössingen 500 Euro; SV Herrenzimmern 500 Euro; TC Vöhringen-Wittershausen 500 Euro; SV Villingendorf 500 Euro; Sportschützenverein Tennenbronn 500 Euro; Imkerverein Sulz 1000 Euro; MV Boll 500 Euro; TV Oberndorf 500 Euro; SV Harthausen 500 Euro; Gesangverein Sängerlust Wittershausen 500 Euro; Simply Luckies 500 Euro; Stadtmusik Schramberg 500 Euro; VfL Fluorn Fussball 1000 Euro; Handharmonika-Club Göllsdorf 500 Euro; SpVgg Bochingen 500 Euro; MV Rottweil-Hausen 500 Euro; TV Rottweil 1000 Euro; SG Mühlheim-Renfrizhausen 500 Euro; Reitverein Rottweil u.U. 1000 Euro; TV Bochingen 500 Euro; Falken-Hexen Schramberg 1000 Euro; TC Sulz 500 Euro; Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Rottweil 500 Euro; Handels- und Gewerbeverein Fluorn-Winzeln 1000 Euro; Frauen helfen Frauen + AUSWEGE 1000 Euro; Ev. Kirchengemeinde Marschalkenzimmern-Weiden 250 Euro; Ev. Kirchengemeinde Sigmarswangen 500 Euro; Ev. Kirchengemeinde Vöhringen 500 Euro; Kath. Kirchengemeinde St. Silvester Böhringen 500 Euro; Heiligkreuz Münster Ministranten Rottweil 500 Euro; Förderverein evangelische Jugendarbeit oberes Mühlbachtal 500 Euro; Ev. Kirchengemeinde Aistaig 250 Euro; Pfadfinder Trichtingen 1000 Euro; Kirchengemeinde St. Jakobus Herrenzimmern 500 Euro; Ministranten Dietingen 500 Euro; DRK Ortsverein-Dunningen 1000 Euro; DLRG Ortsgruppe Schramberg 1000 Euro; Sulzer Tafel/Diakonische Bezirksstelle Sulz 1000 Euro; Pappeldee gUG 1000 Euro; Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Oberndorf/Sulz 1000 Euro; GRS Villingendorf 500 Euro; Förderverein der Grundschule Holzhausen 500 Euro; Grundschule Bösingen 500 Euro; Peter-Meyer-Schule (SBBZ-L) 500 Euro; Förderverein der Berneckschule Schramberg 500 Euro; Grundschule Neukirch 500 Euro; Mühlbachschule Vöhringen 500 Euro; Schulkindbetreuung Aichhalden 500 Euro; Realschule Rottweil 500 Euro; Förderverein der Grund- und Werkrealschule Zimmern 500 Euro; Förderverein Gymnasium am Rosenberg Oberndorf 500 Euro; Grundschule Sulz-Mühlheim 500 Euro; Waldorfschule Rottweil 500Euro; Förderverein GWRS Sulgen 1000 Euro; Wittumschule 1000 Euro; Kindergarten Weltentdecker Holzhausen 500 Euro; Kath. Kindergarten Maria Königin 250 Euro; Städt. Kindergarten Schillerhöhe 500 Euro; Ev. Kindergarten Marschalkenzimmern 500 Euro; Kindergarten Sonnenstrahl 500 Euro; W-Ki Förderverein 500 Euro; Kindergarten St. Maria Magdalena 500 Euro; Kath. Kindergarten Heilig Geist 250 Euro; Mühlbachkita 500 Euro; Kinderkrippe Bösingen 500 Euro; Kath. Kindergarten Leinstetten 500 Euro; Kindergarten Sulz-Dürrenmettstetten 500 Euro; Pfarrer-Martin-Steim Kindergarten 500 Euro; Kinderhaus Dornhan 500 Euro; Martinus Kindergarten Dunningen 500 Euro; Kommunale Kindertagesstätte Wunderfitz Böhringen 500 Euro; Ev. Kindergarten Boll 500 Euro; Kindertagesstätte Arche Noah 500 Euro; Naturkindergarten Gemeinde Eschbronn 500 Euro; Kindergarten Bergfelden 500 Euro; Ev. Kindergarten Vöhringen 500 Euro; Kindergarten Schmetterling 1000 Euro