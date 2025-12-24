Kreissparkasse Rottweil: Spenden-Adventskalender gefüllt mit 50 000 Euro

Vereine, Schulen, Kindergärten sowie kirchliche und soziale Institutionen haben für Wunschprojekte finanzielle Unterstützung in Höhe von 50 000 Euro erhalten.
Ein Adventskalender ist in der Vorweihnachtszeit immer aufs Neue etwas Besonderes, vor allem dann, wenn dieser Gutes bewirkt. Die Freude bei der feierlichen Übergabe im Foyer der Kreissparkasse Rottweil war groß. Seit dem 1. Dezember purzelten insgesamt 50 000 Euro für gute Zwecke aus dem Spenden-Adventskalender der Kreissparkasse Rottweil und des Schwarzwälder Boten.