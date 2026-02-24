Kreissparkasse Rottweil: Engagement wird belohnt – Förderung für Projekte für Kinder und Senioren

Von der Förderung von Mundart bis zum Nachbarschaftshilfe-Netzwerk: Die Die Stiftungen der Kreissparkasse Rottweil unterstützen wichtige Projekte im Kreis mit mehr als 9000 Euro.
Drei Projekte – verbunden durch eines: echtes Engagement mit Herzblut für die Region und die Menschen, die sie ausmachen. Dieses Engagement verdient nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch konkrete Unterstützung. Die Stiftungen der Kreissparkasse Rottweil fördern solche Initiativen jetzt mit insgesamt mehr als 9000 Euro aus dem Stiftungsertrag.