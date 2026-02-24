Kreissparkasse Rottweil: Engagement wird belohnt – Förderung für Projekte für Kinder und Senioren

Von der Förderung von Mundart bis zum Nachbarschaftshilfe-Netzwerk: Die Die Stiftungen der Kreissparkasse Rottweil unterstützen wichtige Projekte im Kreis mit mehr als 9000 Euro.

Drei Projekte – verbunden durch eines: echtes Engagement mit Herzblut für die Region und die Menschen, die sie ausmachen. Dieses Engagement verdient nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch konkrete Unterstützung. Die Stiftungen der Kreissparkasse Rottweil fördern solche Initiativen jetzt mit insgesamt mehr als 9000 Euro aus dem Stiftungsertrag.

„Zukunft entsteht dort, wo Engagement auf Möglichkeiten trifft“: Mit diesen Worten eröffnete Christian Kinzel, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Rottweil, die feierliche Übergabe im Hofer-Saal in Rottweil. Der Kreissparkasse mit ihren Stiftungen liege als Partner und Förderer des gesellschaftlichen Miteinanders am Herzen, dass Unterstützung dort ankomme, wo Menschen aus der Region etwas für die Region bewegen.

Bürgerverein Starzelbrücke

Das ist beim Bürgerverein Starzelbrücke in Neufra der Fall. Der im Mai 2025 gegründete Bürgerverein hat sich die Förderung der Senioren- und Jugendhilfe und des Miteinanders der Generationen auf die Fahnen geschrieben.

Der erste Schritt war die Gründung einer organisierten Nachbarschaftshilfe, um pflegebedürftigen Menschen ein möglichst langes Wohnen zu Hause zu ermöglichen. Für die notwendige Qualifizierung des ehrenamtlichen Vorstands stellt die Stiftung für Soziales und Umwelt 2130 Euro bereit.

„Vor allem unser Mittagstisch erhält sehr großen Zulauf. Das kurbelt auch das Geschäft in der Gastronomie an. Wir merken richtig, wie der Verein neuen Schwung ins Dorf gebracht hat“, berichtete Regina Steimer, eine der Gründerinnen des Bürgervereins, bei der Übergabe der Zuwendung voller Dankbarkeit. Sie nutzte die Chance auch, um auf den digitalen Stammtisch für Ältere, die im Umgang mit dem Smartphone Schwierigkeiten haben, hinzuweisen, der im März stattfinden wird.

Sonnensegel für Kinder mit Handicap

Sage und schreibe 6000 Euro erhält die Ökumenische Kinder- und Jugendförderung, die Kinder mit und ohne Einschränkungen von den ersten Lebensmonaten bis zum Schuleintritt unterstützt. Sie ist auch Träger des Förderkindergartens Schmetterling in Böhringen, in dem Kinder mit körperlichem oder geistigem Handicap gefördert werden.

Die Kinder halten sich besonders gern im Freien auf – hier können sie spielen und unterschiedliche Materialien wie Sand oder Gras unmittelbar erleben, machten die ÖKJ-Vertreterinnen deutlich. Bislang fehlte für den Außenbereich jedoch eine Beschattung. Gerade für Kinder, die empfindlich auf Hitze reagieren oder sich nicht selbstständig vor Sonneneinstrahlung schützen können, ist das problematisch. Mit Mitteln aus der Stiftung für Soziales und Umwelt soll nun ein großes Sonnensegel angeschafft und installiert werden.

Dialekte stärken, Identität stiften

Die Bewahrung eines ganz besonderen Schatzes – des Sprachschatzes – steht beim dritten Projekt im Fokus. Mit „Mundart in der Schule“ will der Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg den sprachlichen Reichtum Baden-Württembergs bewahren, die Dialekte stärken und deren Wertschätzung in der Gesellschaft erhöhen.

Wie Christian Kinzel berichtet, stößt das Projekt bei den Schulen im Kreis Rottweil auf großes Interesse. Die Stiftung zur Förderung innovativer Leistungen sowie zur Begabten- und Jugendförderung unterstütze deshalb gerne die Durchführung einer Doppelstunde bei den interessierten Schulen mit 1000 Euro.

„Danke für Ihr Tun“, sagte Christian Kinzel zum Abschluss. Denn gute Ideen allein reichten nicht aus – es brauche Menschen, die sie mit Engagement umsetzen und damit die Region lebendig halten.