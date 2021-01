Kreisseniorenrat Rottweil Kritik an Vergabe von Impfterminen

"Der Kreisseniorenrat tritt für die Interessen älterer Menschen im Kreisgebiet ein und versteht sich als ein Organ der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustausches auf sozialem, wirtschaftlichem, kulturellem und politischem Gebiet. Der Kreisseniorenrat macht Öffentlichkeit, staatliche und kommunale Behörden auf die Probleme älterer Menschen aufmerksam und arbeitet an deren Lösung mit." So wird die Aufgabe des Kreisseniorenrats in den ersten zwei Abschnitten des Paragraphen zwei der Satzung beschrieben. In diesem Sinne verweist Kohlhase darauf, dass in Bezug auf die Impfaktion gerade bei den älteren Menschen im Kreis noch erheblich Unklarheit besteht.

Er bittet den Landrat sowie die Verantwortlichen des Gesundheitsamts und des Landratamts möglichst über eine präzise Presseerklärung klarzustellen, wie die Impfaktion im Kreis Rottweil ablaufen soll. Die unterschiedliche Handhabung sorge vor allem bei Senioren für Verwirrung.

Drängen auf schriftliche Einladung

Kohlhase dringt darauf, dass die "über 70- und 80-Jährigen vom Gesundheitsamt beziehungsweise vom Landratsamt schriftlich zu einem Impftermin eingeladen werden sollten". "Viele Senioren sind damit überfordert, sich telefonisch über die Hotline oder über die online-Plattform anzumelden." Wie in den Medien aus den Erfahrungen in Bezug auf die Impfzentren, in denen bereits der Biontech-Impfstoff verimpft werde, berichtet worden sei, sei es bei der Telefonhotline zu Warteschleifen bis zu drei Stunden und mehr gekommen. Und letztendlich seien dann die wenigen Impftermine bereits vergeben gewesen.

"Diese Situation ist für viele Senioren absolut unzumutbar", betont der Vorsitzende. "Hier hat die baden-württembergische Landesregierung mit der Festlegung auf eine Anmeldung per Telefon oder online einen wenig praktikablen Weg gewählt."