Kreisschau der Kleintierzüchter: Welche der 511 Tiere holen die großen Preise in Jettingen?

Zwei Tage lang waren die Jettinger Kleintierzüchter Ausrichter der gemischten Kreisschau. 511 Tiere wurden bewertet und große Preise eingeheimst.

65 Züchter aus dem gesamten Kreis Böblingen präsentierten am Wochenende in Jettingen insgesamt 511 Tiere – darunter 446 Geflügel und 65 Kaninchen. Und weil Ausstellungen auf Kreisebene regelmäßig in Jettingen stattfinden, war es kein Wunder, dass Bürgermeister Hans Michel Burkhardt den Jettinger Kleintierzuchtverein in seinem Grußwort als „Aktivposten unter den Kleintierzüchtern im Landkreis Böblingen“ bezeichnete.

„Wir sind mit der Zahl der ausgestellten Tiere voll zufrieden“, machte Ben-David Herrmann als zweiter Vorsitzender der Jettinger Kleintierzüchter deutlich. Viel mehr Tiere hätten in der großzügigen Ausstellungshalle aber auch keinen Platz gehabt, wie Herrmann ergänzte. An beiden Tagen durften sich die Organisatoren der Jettinger Kleintierzüchter zudem über eine gute Besucherresonanz im Vereinsheim und der Ausstellungshalle freuen – wobei das Bewirtungsteam alle Hände voll zu tun hatte.

Schaukel und Sandkasten für den Nachwuchs

Einen ebenfalls erfreulichen Aspekt am Rande der Kreisschau bildete die offizielle Einweihung des Spielgeländes neben dem Züchterheim. Hatte der Kleintierzuchtverein kürzlich erst den Gastraum komplett renoviert, bildete der Spielplatz jetzt das nächste vereinsinterne Projekt. Im ersten Schritt wurde nun eine Schaukel aufgerichtet und der von Matthias Raible gespendet Sandkasten angelegt.

Alexander Baur, Martin Baur, Jessica Herrmann und Ben-David Herrmann (von links) weihten gestern das Spielgelände der Jettinger Kleintierzüchter offiziell ein. Foto: Uwe Priestersbach

„Wir wollen damit für das jüngere Publikum bei unseren Veranstaltungen Spielmöglichkeiten bieten“, erklärte Ben-David Herrmann. Doch auch bei den Veranstaltungen der eigenen Vereinsjugend können die Spielgeräte genutzt werden. Auf der Wunschliste der Kleintierzüchter steht jetzt noch eine Rutsche – und dafür seien weitere Spenden willkommen, wie der zweite Vorsitzende betonte.

Jettinger punkten beim Geflügel

Natürlich wurden die ausgestellten Tiere auch von sieben Preisrichtern unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei konnten jetzt etliche Kreismeister gekürt und Sonderpreise verliehen werden. Vereinsmeister beim Geflügel wurde in diesem Jahr der gastgebende Kleintierzuchtverein Jettingen (1922 Punkte) mit knappem Vorsprung vor den Kleintierzuchtvereinen aus Gärtringen (1902 Punkte) und Holzgerlingen (1898 Punkte).

Dass vor allem die Geflügelzüchter aus dem Gäu nach wie vor erfolgreich unterwegs sind, wurde zudem bei den Leistungspreisen deutlich: So durften sich die Jettinger Aussteller Wolfgang Kötzle (Deutsche Puten), Peter Strohäker (Zwerg Australorps) und Gerhard Stähle (Appenzeller Zwerg-Spitzhauben) ebenso über besondere Auszeichnungen des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter freuen wie Klaus Henning (Sachsenenten) von den Gärtringer Kleintierzüchtern. Mit einer Landesverband-Plakette wurde zudem Heiko Böttinger (Sumatra) aus Nufringen ausgezeichnet.