Kreisschau der Kleintierzüchter: Welche der 511 Tiere holen die großen Preise in Jettingen?

Zwei Tage lang waren die Jettinger Kleintierzüchter Ausrichter der gemischten Kreisschau. 511 Tiere wurden bewertet und große Preise eingeheimst.
65 Züchter aus dem gesamten Kreis Böblingen präsentierten am Wochenende in Jettingen insgesamt 511 Tiere – darunter 446 Geflügel und 65 Kaninchen. Und weil Ausstellungen auf Kreisebene regelmäßig in Jettingen stattfinden, war es kein Wunder, dass Bürgermeister Hans Michel Burkhardt den Jettinger Kleintierzuchtverein in seinem Grußwort als „Aktivposten unter den Kleintierzüchtern im Landkreis Böblingen“ bezeichnete.