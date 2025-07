Kreispokal Pforzheim: Drei Teams aus dem Kreis Calw haben Heimspiele

Die Qualifikationsrunde im Kreispokal des Fußballkreises Pforzheim ist ausgelost – und sie beschert dem FV Wildbad ein Heimspiel gegen die SG Langenalb/Feldrennach II. Ebenfalls zu Hause spielt der TSV Schömberg gegen den 1. FC Ispringen II. Auswärts antreten müssen der VfL Höfen beim FC Germania Singen II, die SF Dobel bei der TG Stein II, die SG Nagold-Platte II bei der PSG Pforzheim und die Schömberg-Luchse bei der Spvgg Zaiserweiher II.

Bereits für die erste Runde gesetzt sind die SG Nagold-Platte, die zum 1. FC Kieselbronn muss, der 1. FC Calmbach, der den TuS Bilfingen empfängt, und die SG Oberes Enztal, die auswärts auf den 1. FC Dietlingen trifft. Die Qualifikationsrunde findet am 20. Juli statt, die erste Runde am 27. Juli und die zweite Runde dann am 3. August.

Termine für Staffeltage stehen

Ebenfalls gab der Fußballkreis Pforzheim die Termine für die Staffeltage bekannt. Diese finden statt am 25. Juli ab 19 Uhr in Büchenbronn (Kreisliga und Kreisklasse C3) sowie am 26. Juli ab 13 Uhr in Engelsbrand (Kreisklassen A2, B2 und C2) und ab 18 Uhr in Stein (Kreisklassen A1, B1 und C1).