Kreisparteitag in Alpirsbach

1 Beim Kreisparteitag (von links): Maria Klink, Carl Christian Hirsch (Kreisvorsitzender Calw), Landtagsabgeordneter Stefan Teufel (Rottweil), Katrin Schindele, Zweitkandidatin Juliane Vees, der frühere Landtagsabgeordnete Norbert Beck, Franziska Braun und Bundestagsabgeordneter Klaus Mack Foto: CDU Kreis Freudenstadt

Die Abgeordnete überzeuge mit ihren Mehrfachbegabungen, so die Kreis-CDU. Zweitkandidatin ist Juliane Vees.









„Nahezu einstimmig“, so der CDU-Kreisverband Freudenstadt, in einer Mitteilung, wurde die amtierende Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Freudenstadt, Katrin Schindele, vom Kreisparteitag, der in Alpirsbach tagte, erneut nominiert.