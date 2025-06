Mit dem Wertungsspiel und dem Kreismusikfest krönte die Jahrhundertkapelle am vergangenen Sonntag die Feierlichkeiten und verschaffte dem diesjährigen Bockbierfest einen mehr als gelungenen Abschluss.

Über 400 Dienste (ohne Auf- und Abbautätigkeiten) wurden über das Wochenende verrichtet und über 200 arbeitende Personen engagiert, um den Wünschen und Bedürfnissen von tausenden Besuchern gerecht zu werden. Alleine am Sonntag kehrten nach dem imposanten Umzug durch den Ort geschätzt 2000 Personen im Festzelt ein. Vom frühen Morgen an dominierten musikalische Klänge das Geschehen im ganzen Ort.

Über 20 Kapellen spielten gemeinsam im Chor

Angefangen mit dem Wertungsspiel in der Turnhalle, sorgten am späten Vormittag Alphornbläser aus dem Landkreis für Aufhorchen in Altheim. Kurz darauf lud der Musikverein (MV) Dettingen zum Frühshoppen in das Festzelt ein, bis sich um 13 Uhr alle teilnehmenden Kapellen am Kreismusikfest vor dem Rathaus in Altheim formierten. Unter der Leitung von Blasmusikkreisverbandsdirigent Maik Finkbeiner spielten über 20 Kapellen gemeinsam im Chor unter anderem mit dem Kreismarsch Freudenstadt auf.

Als letzte Darbietung präsentierte der Gesamtchor die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland, bevor sich die Vereine für den Umzug aufstellten. Angeführt von der Bauernkapelle Böffingen zog der überwiegend musikalische Tross durch den Flecken. Neben dem Kindergarten St. Elisabeth durfte auch die Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten nicht fehlen. Auch die Feuerwehrabteilung Altheim, örtliche DLRG sowie Bauwagen bereicherte den Umzug.

Auch Musikvereine aus der näheren Umgebung dabei

Aus der näheren Umgebung nahmen ebenso der MV Dießen, MV Rexingen sowie Spielgemeinschaft Horb/Bildechingen am Umzug teil, der direkt in das Festzelt führte.

Dort wurden die etlichen Musiker und zahlreichen Besucher herzlich von der Kapelle „5er Blech“ aus dem Allgäu empfangen. Diese verstehen sich als Spezialisten für angewandte Blasmusik, was sie unter der Leitung von Markus Peter (Trompete, Flügelhorn, Keyboard) gelungen unter Beweis stellten.

Mit einem umfangreichen Repertoire an klassischer und moderner Blasmusik sorgte die Kapelle letztlich für einen erfolgreichen und krönenden Abschluss des diesjährigen Bockbierfests.