Die Aktiven entbieten den Musikergruß. Foto: Breisinger

40 Musikvereine mit unzähligen Musikanten aus dem gesamten Zollernalbkreis sind am Sonntag beim Festumzug im Rahmen des 39. Kreismusikfests durch Geislingen marschiert. Anschließend gab es vor der Kirche einen Massenchor unter Leitung von Kreisverbandsdirigent Jürgen Schnitzler.















Geislingen - Der Höhepunkt eines jeden Kreisverbandsmusikfestes ist der Umzug. Aufstellung für die 39 Musikvereine war an der Auenstraße. Punkt 14 Uhr machte sich der vom Musikverein Engstlatt angeführte und von vielen Zuschauern und Ehrengästen auf der Tribüne flankierte Umzug über die Bachstraße zur Kirche St. Ulrich, wo sich der Gesamtchor für drei Stücke einfand.

Nationalhymne erklingt

Unter der Leitung des Kreisverbandsdirigenten Jürgen Schnitzler wurden der "Manfred Rebstock Marsch", der "Zollernalbmarsch" und unter gesanglicher Unterstützung der Menge die Nationalhymne intoniert. Anschließend wurde im Festzelt, wo die Stadtkapellen Hechingen und Binsdorf aufspielten, die Noten der Wertungsspiele anstand. Teilgenommen haben die Musikkapellen aus Roßwangen, Binsdorf, Dotternhausen, Heinstetten, Ostdorf, Frommern, Erlaheim und Weilstetten, die alle mit "hervorragendem" oder "sehr gutem" Erfolg abschnitten.

Harmonische Atmosphäre

"Es ist beeindruckend, wenn mehr 1500 Menschen musizieren, da entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, dieser Zusammenhalt ist unglaublich toll", meinte der zum Festpräsidenten auserkorene Geislinger Bürgermeister Oliver Schmid. Er betonte: "Es herrscht eine harmonische Atmosphäre. Ich bin begeistert glücklich, dass der geislinger Musikverein den Mut hatte, in einer schwierigen Zeit die Veranstaltung durchzufziehen."

Lob für Veranstalter

"Endlich wieder ein Gesamtchor und Wertungsspiele. Mir geht das Herz auf. Einen großen Dank an den Musikverein Geislingen, der diese Veranstaltung toll im Griff hat", geriet der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbands Zollernalb, Karl Edelmann, ins Schwärmen."Das Kreismusikfest gehört jedes Jahr zu einem der Höhepunkte in meinem Terminkalender. Dieses Fest zeigt, dass das Miteinander, die Harmonie und der Einsatz im Kreis vorhanden ist, so dass wir den Herausforderungen, die auf uns warten, gewachsen sein werden", lobte der Landrat Günther-Martin Pauli. "Das Fest ist eine runde Sache, alles läuft nach Plan. Die Stimmung ist ausgelassen und friedlich." Das zehnte "Musikfescht" in Geislingen wird mit Sicherheit nicht das letzte gewesen sein", resümierte der Vorsitzende des Musikvereins, Jürgen Haak.

Kinderfest zum Ausklang

An diesem Montag findet das viertägige Großevent mit einem von der Schlossparkschule und den Kindergärten St. Michael und Pusteblume gestalteten Kinderprogramm, sowie dem Auftritt der Bauernkapelle des Musikvereins Geislingen samt Handwerkervesper und Ziehung der Tombolagewinne aus. Begonnen hatte es Kreismusikfest am Freitag mit dem Altkameradentreffen, dem Fassanstich und einem Tanzabend mit der Band "Blaska". Am Samstag war Party mit der "Oldie Night Band" angesagt.

Wertungsspiele

Bei den Wertungsspielen im Rahmen des 39. Kreismusikfests in Geislingen haben acht Blasorchester teilgenommen:

Musikverein Rosswangen: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen; Vortragsstücke Machu Picchu/Sacri Monti.

Stadtkapelle Binsdorf: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen (Fiesta de la Vida/Stundenchor).

Musikverein Dotternhausen: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen (Oregon/The Legend of Maracaibo).

Musikverein Heinstetten: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen (Fiskinatura/The Return).

Musikverein Ostdorf: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen (80er KULT(tour)/Pirates of the Caribbean (Symphonic Suite).

Musikverein Frommern: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen (Suite on Celtic Folk Songs/Overture Jubiloso).

Musikverein Erlaheim: mit hervorragendem Erfolg teilgenommen (In All it’s Glory/Lord Tullamore).

Musikverein Weilstetten: mit sehr gutem Erfolg teilgenommen (Lord Tullamore/Oregon).