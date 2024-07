1 Helena Selig vom VfL Ostdorf Foto: Kara

Mit einer kräftigen Regendusche begannen die Kreismeisterschaften der Leichtathleten in der Balinger Bizerba-Arena. Schnellster Mann des Tages war Martin Schenk mit 11,33 Sekunden über 100 Meter.









Die 200 Meter gingen an Jakob Pichler (VfL Ostdorf) in 24,56 Sekunden. Jan Schenk (TSV Geisingen) zeigte über die 400 Meter in 49,91Sekunden seine aktuell starke Form. Der Balinger Jugendtrainer Felix Dehner lief in 4:49 Minuten über 1.500 Meter zum Meistertitel.