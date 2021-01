Kreisligist rüstet auf Zwei neue Spieler für SG Rexingen/Dettingen

Yaylaci sei ein wichtiger Bestandteil der SG-Aufstiegsmannschaft in die Bezirksliga aus dem Jahr 2013 gewesen. Vor der Zeit in Witterhausen hat der 27-Jährige auch für den ASV Nordstetten gespielt. Yaylaci ist außerdem der Cousin des neuen Trainers. "Wir freuen uns sehr, beide Jungs in der neuen Saison bei der SG Rexingen/Dettingen begrüßen zu dürfen", heißt es in der Mitteilung. Akgün, der noch einmal betont, dass die SG wieder zu einer Größe im Bezirk werden möchte, ergänzt zudem, dass die Mannschaft sich noch durch einen neuen Torwart verstärken will.