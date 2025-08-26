Kreisligen im Schwarzwald: Spektakulärer Auftakt – Tore, Drama und überraschende Ergebnisse

Die Kreisligen im Bezirk Schwarzwald starten mit spannenden Derbys, überraschenden Ergebnissen und vielen Treffern in die neue Saison.
Kreisliga A1: SG Fischbach/Weiler - SG Marbach/Rietheim 2 (Mittwoch, 19 Uhr in Weiler). Die beiden Teams feiern nun auch ihr Saisondebüt. Die Hausherren absolvierten bereits zwei Pflichtspiele im Pokalgeschäft: 2:3 gegen den FC Neustadt und 3:1 im Bezirkspokal-Derby bei der SG Gemeinde B.K.N. Trainer Stefan Ringgenburger freut sich auf den Ligastart. Torjäger Nico und Luca Rapp trafen in den Pokalspielen jeweils zweimal. Die Gäste bringen eine erfahrene Elf mit.