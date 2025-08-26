Kreisligen im Schwarzwald: Spektakulärer Auftakt – Tore, Drama und überraschende Ergebnisse

Die Kreisligen im Bezirk Schwarzwald starten mit spannenden Derbys, überraschenden Ergebnissen und vielen Treffern in die neue Saison.

Kreisliga A1: SG Fischbach/Weiler - SG Marbach/Rietheim 2 (Mittwoch, 19 Uhr in Weiler). Die beiden Teams feiern nun auch ihr Saisondebüt. Die Hausherren absolvierten bereits zwei Pflichtspiele im Pokalgeschäft: 2:3 gegen den FC Neustadt und 3:1 im Bezirkspokal-Derby bei der SG Gemeinde B.K.N. Trainer Stefan Ringgenburger freut sich auf den Ligastart. Torjäger Nico und Luca Rapp trafen in den Pokalspielen jeweils zweimal. Die Gäste bringen eine erfahrene Elf mit.

Hinweis: Die A1-Partie SV Obereschach – SG Fischbach/Weiler wurde auf Donnerstag, 11. September, 19 Uhr verlegt.

Kreisliga A1

Mit einem Kopfballtor in der Schlussphase rettete Kapitän Moritz Hornstein der SG Mönchweiler/Kappel ein 1:1 im Derby gegen den FC Kappel – eines von insgesamt 20 Toren am Auftaktwochenende. Kappels Spielertrainer Kevin Kitiratschky lobte trotz des Remis die Leistung seines Teams, warnte aber zugleich: „Mönchweiler wird für mich ganz oben mitspielen, dazu haben sie einen breiten Kader.“

Zwei Neuzugänge, Aluan Cheiki und Guiseppe Tallarico vom FV/DJK St. Georgen, standen bereits auf dem Platz. Nach der Partie musste Kitiratschky eilig abreisen: „Es war heute alles etwas stressig. Ich muss direkt zurück nach Sigmaringen zu meiner Familie.“

Für das Highlight des ersten Spieltags sorgte die SG Alemannia V-H-U, die den Aufsteiger SG Triberg/Nußbach mit 6:1 klar dominierte. Neuzugang Harun Cevik, der vom Türk SV Konstanz zurückgekehrt war, erzielte gleich zwei Treffer. Trainer Jörg Klausmann zeigte sich sehr zufrieden: „Wir haben eine starke Leistung gezeigt. Das ist unser höchster Sieg seit dem 8:0 gegen den SV Nußbach im Aufstiegsjahr 2024.“

Kreisliga A2

Am ersten Spieltag der Kreisliga A2 erlebten gleich drei Aufstiegsfavoriten bittere Niederlagen: Die SG Kirchen-Hausen unterlag beim Neuling SV Ewattingen mit 1:3, der SV TuS Immendingen verlor bei der SG St. Märgen/St. Peter 0:1 und Vizemeister SG Riedböhringen/Fützen kassierte beim Aufsteiger SG Lenzkirch-Saig ein 3:5. Trainer Nurhan Ardiclik der SG Riedböhringen/Fützen sprach von einem enttäuschenden Start: „Wir haben uns das anders vorgestellt. Besonders bitter war die erste Hälfte, als wir mit 1:4 zurücklagen.“

Kreisliga B2

In der Kreisliga B startete die B2 mit insgesamt 31 Toren in sechs Partien. Eine große Überraschung lieferte der SV Göschweiler: Spielertrainer Kevin Hoheisel erzielte beim 5:0 gegen SG Oberbaldingen/Öfingen vier Tore im Alleingang.

Neuzugang Ahmet Arslan feierte nach dem 3:1-Pokalsieg gegen die DJK Villingen einen gelungenen Liga-Einstand. Kurios endete eine Partie in der B3: Der VfB Villingen 2 führte gegen die SG Riedöschingen/Hondingen zur Pause 3:0, doch ab der 51. Minute drehten die Gäste die Partie und siegten 6:3 mit sechs Treffern in nur 36 Minuten.